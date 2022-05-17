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НАТО грубо нарушила свои обязательства, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022
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НАТО грубо нарушила свои обязательства, заявил Лавров
НАТО грубо нарушила свои обязательства, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022
НАТО грубо нарушила свои обязательства, заявил Лавров
НАТО под руководством США, подмявших под себя весь Запад, грубо нарушила обязательства не укреплять свою безопасность за счет других, сообщил, выступая в ходе... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:21
2022-05-17T11:21
сша
нато
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. НАТО под руководством США, подмявших под себя весь Запад, грубо нарушила обязательства не укреплять свою безопасность за счет других, сообщил, выступая в ходе Федерального просветительского марафона "Новые горизонты", глава МИД РФ Сергей Лавров."Очевидно, тут даже, по-моему, нет смысла особо на этом заострять внимание, что наши натовские коллеги под водительством США, которые подмяли под себя весь Запад, это сейчас уже всем очевидно, грубейшим образом нарушили как обязательства не укреплять свою безопасность за счет других, так обязательства не допускать, чтобы какая-либо одна организация, в данном случае, НАТО, не претендовала на ведущие позиции, диктуя свою волю всем остальным", - рассказал министр.Он добавил, что "результатом такой линии Запада стало безудержное расширение Северо-Атлантического альянса на Восток".
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сша, нато, в мире, сергей лавров
11:21 17.05.2022
 
НАТО грубо нарушила свои обязательства, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: НАТО нарушила обязательства не укреплять безопасность за счет других

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. НАТО под руководством США, подмявших под себя весь Запад, грубо нарушила обязательства не укреплять свою безопасность за счет других, сообщил, выступая в ходе Федерального просветительского марафона "Новые горизонты", глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Очевидно, тут даже, по-моему, нет смысла особо на этом заострять внимание, что наши натовские коллеги под водительством США, которые подмяли под себя весь Запад, это сейчас уже всем очевидно, грубейшим образом нарушили как обязательства не укреплять свою безопасность за счет других, так обязательства не допускать, чтобы какая-либо одна организация, в данном случае, НАТО, не претендовала на ведущие позиции, диктуя свою волю всем остальным", - рассказал министр.
Он добавил, что "результатом такой линии Запада стало безудержное расширение Северо-Атлантического альянса на Восток".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета глав МИД стран СНГ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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