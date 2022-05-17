https://ria.ru/20220517/lavrov-1788969221.html

НАТО грубо нарушила свои обязательства, заявил Лавров

НАТО грубо нарушила свои обязательства, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022

НАТО грубо нарушила свои обязательства, заявил Лавров

НАТО под руководством США, подмявших под себя весь Запад, грубо нарушила обязательства не укреплять свою безопасность за счет других, сообщил, выступая в ходе... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:21

2022-05-17T11:21

2022-05-17T11:21

сша

нато

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. НАТО под руководством США, подмявших под себя весь Запад, грубо нарушила обязательства не укреплять свою безопасность за счет других, сообщил, выступая в ходе Федерального просветительского марафона "Новые горизонты", глава МИД РФ Сергей Лавров."Очевидно, тут даже, по-моему, нет смысла особо на этом заострять внимание, что наши натовские коллеги под водительством США, которые подмяли под себя весь Запад, это сейчас уже всем очевидно, грубейшим образом нарушили как обязательства не укреплять свою безопасность за счет других, так обязательства не допускать, чтобы какая-либо одна организация, в данном случае, НАТО, не претендовала на ведущие позиции, диктуя свою волю всем остальным", - рассказал министр.Он добавил, что "результатом такой линии Запада стало безудержное расширение Северо-Атлантического альянса на Восток".

https://ria.ru/20220429/nato-1786269377.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, нато, в мире, сергей лавров