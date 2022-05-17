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Латвия расторгнет соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере культуры - РИА Новости, 17.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220517/latviya-1789077195.html
Латвия расторгнет соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере культуры
Латвия расторгнет соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере культуры - РИА Новости, 17.05.2022
Латвия расторгнет соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере культуры
Власти Латвии намерены расторгнуть соглашение с Россией о сотрудничестве в области культуры от 2002 года, сообщил портал Delfi. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:12
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культура
латвия
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Власти Латвии намерены расторгнуть соглашение с Россией о сотрудничестве в области культуры от 2002 года, сообщил портал Delfi.Отмечается, что для того, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть соглашение от 14 марта 2002 года о сотрудничестве в сфере культуры между Россией и Латвией, Рига утвердила разработанные кабмином правила.Руководитель отдела по связям с общественностью министерства культуры Латвии Лита Кокале сообщила порталу, что минкульт инициирует расторжение договора в чрезвычайном порядке уже через три месяца. Отмечается, что соглашение будет расторгнуто в порядке, который не предусматривает необходимость согласия другой стороны, если будут получены возражения с российской стороны.В то же время, как сообщила Кокале, недействительным признан указ ведомства от 4 января 2002 года о договоренности минкульта Латвии и минкульта РФ о сотрудничестве.
https://ria.ru/20220516/konsulstva-1788915932.html
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латвия, россия, рига
17:12 17.05.2022 (обновлено: 17:13 17.05.2022)
 
Латвия расторгнет соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере культуры

Латвия намерена разорвать соглашение с Россией о сотрудничестве в области культуры

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Латвии у здания МИД России
Автомобиль посольства Латвии у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль посольства Латвии у здания МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Власти Латвии намерены расторгнуть соглашение с Россией о сотрудничестве в области культуры от 2002 года, сообщил портал Delfi.
Отмечается, что для того, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть соглашение от 14 марта 2002 года о сотрудничестве в сфере культуры между Россией и Латвией, Рига утвердила разработанные кабмином правила.
Руководитель отдела по связям с общественностью министерства культуры Латвии Лита Кокале сообщила порталу, что минкульт инициирует расторжение договора в чрезвычайном порядке уже через три месяца. Отмечается, что соглашение будет расторгнуто в порядке, который не предусматривает необходимость согласия другой стороны, если будут получены возражения с российской стороны.
В то же время, как сообщила Кокале, недействительным признан указ ведомства от 4 января 2002 года о договоренности минкульта Латвии и минкульта РФ о сотрудничестве.
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