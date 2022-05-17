https://ria.ru/20220517/latviya-1789077195.html

Латвия расторгнет соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере культуры

Латвия расторгнет соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере культуры - РИА Новости, 17.05.2022

Латвия расторгнет соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере культуры

Власти Латвии намерены расторгнуть соглашение с Россией о сотрудничестве в области культуры от 2002 года, сообщил портал Delfi. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:12

2022-05-17T17:12

2022-05-17T17:13

культура

латвия

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Власти Латвии намерены расторгнуть соглашение с Россией о сотрудничестве в области культуры от 2002 года, сообщил портал Delfi.Отмечается, что для того, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть соглашение от 14 марта 2002 года о сотрудничестве в сфере культуры между Россией и Латвией, Рига утвердила разработанные кабмином правила.Руководитель отдела по связям с общественностью министерства культуры Латвии Лита Кокале сообщила порталу, что минкульт инициирует расторжение договора в чрезвычайном порядке уже через три месяца. Отмечается, что соглашение будет расторгнуто в порядке, который не предусматривает необходимость согласия другой стороны, если будут получены возражения с российской стороны.В то же время, как сообщила Кокале, недействительным признан указ ведомства от 4 января 2002 года о договоренности минкульта Латвии и минкульта РФ о сотрудничестве.

https://ria.ru/20220516/konsulstva-1788915932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

латвия, россия, рига