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Курс доллара на Мосбирже поднялся до 63,6 рубля - РИА Новости, 17.05.2022
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Курс доллара на Мосбирже поднялся до 63,6 рубля
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 63,6 рубля - РИА Новости, 17.05.2022
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 63,6 рубля
Рубль ослабел к доллару и заметно сдал к евро на фоне некоторого смягчения валютного контроля со стороны ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:23
2022-05-17T20:23
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Рубль ослабел к доллару и заметно сдал к евро на фоне некоторого смягчения валютного контроля со стороны ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 20 копеек, до 63,6 рубля, евро - на 1,26 рубля, до 67,06 рубля.Некоторый откат вниз рубля в парах с долларом и евро обусловлен очередным смягчением валютных ограничений. Банк России в понедельник вечером изменил ограничения по переводам за рубеж. В частности, ежемесячный лимит переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу увеличен до 50 тысяч с 10 тысяч долларов. Также работающим в России нерезидентам из недружественных стран разрешено переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты.
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экономика, московская биржа
20:23 17.05.2022
 
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 63,6 рубля

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 63,6 рубля

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПункт обмена валют со знаком доллара
Пункт обмена валют со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Пункт обмена валют со знаком доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Рубль ослабел к доллару и заметно сдал к евро на фоне некоторого смягчения валютного контроля со стороны ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 20 копеек, до 63,6 рубля, евро - на 1,26 рубля, до 67,06 рубля.
Некоторый откат вниз рубля в парах с долларом и евро обусловлен очередным смягчением валютных ограничений. Банк России в понедельник вечером изменил ограничения по переводам за рубеж. В частности, ежемесячный лимит переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу увеличен до 50 тысяч с 10 тысяч долларов. Также работающим в России нерезидентам из недружественных стран разрешено переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты.
Электронное табло с символом доллара - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
08:00
Целились в Россию — попали в доллар
 
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