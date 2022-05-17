https://ria.ru/20220517/kurs-1789120492.html
Минэкономразвития ожидает курс доллара к концу года на уровне 76 рублей
Минэкономразвития ожидает курс доллара к концу года на уровне 76 рублей - РИА Новости, 17.05.2022
Минэкономразвития ожидает курс доллара к концу года на уровне 76 рублей
Среднегодовой курс доллара в 2022 году ожидается на уровне 76,7 рубля за доллар, к концу года доллар вырастет с текущих значений до 76 рублей за единицу,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:08
2022-05-17T20:08
2022-05-17T20:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мэр
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Среднегодовой курс доллара в 2022 году ожидается на уровне 76,7 рубля за доллар, к концу года доллар вырастет с текущих значений до 76 рублей за единицу, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов."В базовом варианте предполагаем постепенное ослабление курса до 76 рублей за доллар к концу 2022 года", - сказал представитель МЭР.Доллар после обновления 10 марта исторического максимума на отметке 121,53 рубля рухнул к 13 мая почти в 2 раза до 62,63 рубля – минимуму с февраля 2020 года. По словам представителя Минэкономразвития, на второй квартал текущего года пришелся пик укрепления рубля."Среднегодовой по этому году – 76,7 рубля за доллар", - добавил собеседник журналистов.В 2023-2024 года Минэкономразвития ожидает продолжения тенденции ослабления рубля. Так, в 2023 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 77 рублей за единицу, в 2024 году - 78,7 рубля за доллар и в 2025 году - 81 рубля за доллар.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мэр, россия
20:08 17.05.2022 (обновлено: 20:31 17.05.2022)
Минэкономразвития ожидает курс доллара к концу года на уровне 76 рублей
Минэкономразвития РФ ожидает курс доллара к концу 2022 года на уровне 76 рублей
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Среднегодовой курс доллара в 2022 году ожидается на уровне 76,7 рубля за доллар, к концу года доллар вырастет с текущих значений до 76 рублей за единицу, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
"В базовом варианте предполагаем постепенное ослабление курса до 76 рублей за доллар к концу 2022 года", - сказал представитель МЭР
.
Доллар после обновления 10 марта исторического максимума на отметке 121,53 рубля рухнул к 13 мая почти в 2 раза до 62,63 рубля – минимуму с февраля 2020 года. По словам представителя Минэкономразвития
, на второй квартал текущего года пришелся пик укрепления рубля.
"Среднегодовой по этому году – 76,7 рубля за доллар", - добавил собеседник журналистов.
В 2023-2024 года Минэкономразвития ожидает продолжения тенденции ослабления рубля. Так, в 2023 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 77 рублей за единицу, в 2024 году - 78,7 рубля за доллар и в 2025 году - 81 рубля за доллар.