https://ria.ru/20220517/kurs-1789120492.html

Минэкономразвития ожидает курс доллара к концу года на уровне 76 рублей

Минэкономразвития ожидает курс доллара к концу года на уровне 76 рублей - РИА Новости, 17.05.2022

Минэкономразвития ожидает курс доллара к концу года на уровне 76 рублей

Среднегодовой курс доллара в 2022 году ожидается на уровне 76,7 рубля за доллар, к концу года доллар вырастет с текущих значений до 76 рублей за единицу,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:08

2022-05-17T20:08

2022-05-17T20:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

мэр

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Среднегодовой курс доллара в 2022 году ожидается на уровне 76,7 рубля за доллар, к концу года доллар вырастет с текущих значений до 76 рублей за единицу, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов."В базовом варианте предполагаем постепенное ослабление курса до 76 рублей за доллар к концу 2022 года", - сказал представитель МЭР.Доллар после обновления 10 марта исторического максимума на отметке 121,53 рубля рухнул к 13 мая почти в 2 раза до 62,63 рубля – минимуму с февраля 2020 года. По словам представителя Минэкономразвития, на второй квартал текущего года пришелся пик укрепления рубля."Среднегодовой по этому году – 76,7 рубля за доллар", - добавил собеседник журналистов.В 2023-2024 года Минэкономразвития ожидает продолжения тенденции ослабления рубля. Так, в 2023 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 77 рублей за единицу, в 2024 году - 78,7 рубля за доллар и в 2025 году - 81 рубля за доллар.

https://ria.ru/20220517/kurs-1789059756.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мэр, россия