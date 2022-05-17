https://ria.ru/20220517/kurs-1789059756.html

Официальный курс доллара на среду поднялся до 63,54 рубля

Официальный курс доллара на среду поднялся до 63,54 рубля - РИА Новости, 17.05.2022

Официальный курс доллара на среду поднялся до 63,54 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,83 копейки, до 63,5428 рубля, курс евро - на 54,78 копейки, до 66,3644 рубля, следует РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:00

2022-05-17T16:00

2022-05-17T16:04

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,83 копейки, до 63,5428 рубля, курс евро - на 54,78 копейки, до 66,3644 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия