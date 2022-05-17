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Официальный курс доллара на среду поднялся до 63,54 рубля
Официальный курс доллара на среду поднялся до 63,54 рубля - РИА Новости, 17.05.2022
Официальный курс доллара на среду поднялся до 63,54 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,83 копейки, до 63,5428 рубля, курс евро - на 54,78 копейки, до 66,3644 рубля, следует РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:00
2022-05-17T16:00
2022-05-17T16:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,83 копейки, до 63,5428 рубля, курс евро - на 54,78 копейки, до 66,3644 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
16:00 17.05.2022 (обновлено: 16:04 17.05.2022)
Официальный курс доллара на среду поднялся до 63,54 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 63,54 рубля, евро — 66,36 рубля