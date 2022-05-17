https://ria.ru/20220517/kuba-1788921019.html

Госдеп заявил о расширении поддержки кубинцев, включая выдачу виз

Госдеп заявил о расширении поддержки кубинцев, включая выдачу виз - РИА Новости, 17.05.2022

Госдеп заявил о расширении поддержки кубинцев, включая выдачу виз

Соединенные Штаты увеличивают поддержку кубинцев, возобновляя программу, которая подразумевает расширение выдачи виз и консульских услуг, снятие ряда... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T02:27

2022-05-17T02:27

2022-05-17T02:27

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты увеличивают поддержку кубинцев, возобновляя программу, которая подразумевает расширение выдачи виз и консульских услуг, снятие ряда ограничений на денежные переводы, а также упрощение посещения членов семьи, сообщил представитель госдепартамента Нед Прайс.Власти США обещают поддерживать частный сектор Кубы, расширяя возможности электронных платежей, а также доступа к американским интернет-сервисам, приложениям и платформам онлайн-торговли. Госдеп США сообщает, что власти будут поддерживать деятельность американских бизнесменов с "независимыми кубинскими предпринимателями"."Мы также будем поддерживать кубинские семьи и предпринимателей, позволяя увеличить денежные переводы кубинскому народу таким образом, чтобы они не приводили к обогащению нарушителей прав человека. Мы снимем ограничения на семейные денежные переводы в 1000 долларов за квартал и поддержим переводы в виде пожертвований кубинским предпринимателям", - добавляют в госдепартаменте.В начале мая посольство США в Гаване сообщало, что после перерыва в несколько лет возобновило обработку заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы. На протяжении этого периода граждане островного государства, желавшие мигрировать в США, были вынуждены лично обращаться для подачи документов в американские миссии в Колумбии и Гайане.Закрытие посольства и отзыв значительной части дипломатов США с Кубы произошли в декабре 2018 года при президенте Дональде Трампе. Он тогда сослался на инциденты со здоровьем дипломатического состава, которые получили название "гаванский синдром".

https://ria.ru/20220513/kuba-1788371957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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