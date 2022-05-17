Госдеп заявил о расширении поддержки кубинцев, включая выдачу виз
Госдеп заявил о расширении поддержки кубинцев, включая выдачу виз и консульские услуги
Куба. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты увеличивают поддержку кубинцев, возобновляя программу, которая подразумевает расширение выдачи виз и консульских услуг, снятие ряда ограничений на денежные переводы, а также упрощение посещения членов семьи, сообщил представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Сегодня администрация объявляет о мерах для дальнейшей поддержки кубинского народа…, мы еще больше увеличим консульские услуги и выдачу виз, что позволит большему количеству кубинцев присоединиться к их семьям в США через регулярные миграционные каналы. Мы упростим возможность семьям посещать своих родственников на Кубе, а получившим разрешение американцам - взаимодействовать с кубинскими жителями, посещать мероприятия и проводить исследования", - говорится в заявлении Прайса на сайте госдепа.
Власти США обещают поддерживать частный сектор Кубы, расширяя возможности электронных платежей, а также доступа к американским интернет-сервисам, приложениям и платформам онлайн-торговли. Госдеп США сообщает, что власти будут поддерживать деятельность американских бизнесменов с "независимыми кубинскими предпринимателями".
"Мы также будем поддерживать кубинские семьи и предпринимателей, позволяя увеличить денежные переводы кубинскому народу таким образом, чтобы они не приводили к обогащению нарушителей прав человека. Мы снимем ограничения на семейные денежные переводы в 1000 долларов за квартал и поддержим переводы в виде пожертвований кубинским предпринимателям", - добавляют в госдепартаменте.
В начале мая посольство США в Гаване сообщало, что после перерыва в несколько лет возобновило обработку заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы. На протяжении этого периода граждане островного государства, желавшие мигрировать в США, были вынуждены лично обращаться для подачи документов в американские миссии в Колумбии и Гайане.
Закрытие посольства и отзыв значительной части дипломатов США с Кубы произошли в декабре 2018 года при президенте Дональде Трампе. Он тогда сослался на инциденты со здоровьем дипломатического состава, которые получили название "гаванский синдром".