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Объем перевозок в Крым летом вырастет вдвое - РИА Новости, 17.05.2022
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Туризм
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Объем перевозок в Крым летом вырастет вдвое
Объем перевозок в Крым летом вырастет вдвое - РИА Новости, 17.05.2022
Объем перевозок в Крым летом вырастет вдвое
Объем перевозок в Крым летом текущего года увеличится вдвое, при этом на южных направлениях рост составит 15 процентов, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:46
2022-05-17T19:46
туризм
туризм
россия
краснодарский край
ростовская область
республика крым
самолеты
поезда
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Объем перевозок в Крым летом текущего года увеличится вдвое, при этом на южных направлениях рост составит 15 процентов, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что в сезон отпусков, в связи с тем, что некоторые аэропорты по южным направлениям закрыты, это компенсируется прежде всего железнодорожными и автомобильными перевозками. Вице-премьер также добавил, что это касается и других южных направлений, прежде всего Краснодарского края и Ростовской области. Там увеличение прогнозируется на 15 процентов и "это больше, чем по прошлому году"."Всего за летний период в поездах дальнего следования планируется перевести порядка 50 миллионов человек", — заключил он.
https://ria.ru/20220517/avtobusy-1788949146.html
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краснодарский край
ростовская область
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туризм, россия, краснодарский край, ростовская область, республика крым, самолеты, поезда, новости - туризм, туристы
19:46 17.05.2022
 
Объем перевозок в Крым летом вырастет вдвое

Дмитрий Чернышенко рассказал, что объем перевозок в Крым летом вырастет вдвое

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Объем перевозок в Крым летом текущего года увеличится вдвое, при этом на южных направлениях рост составит 15 процентов, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что в сезон отпусков, в связи с тем, что некоторые аэропорты по южным направлениям закрыты, это компенсируется прежде всего железнодорожными и автомобильными перевозками.
"В частности, рост, например, по самым популярным направлениям — в Крым — составит 100 процентов, то есть в два раза", — сказал Чернышенко на совещании в координационном центре при правительстве РФ.
Вице-премьер также добавил, что это касается и других южных направлений, прежде всего Краснодарского края и Ростовской области. Там увеличение прогнозируется на 15 процентов и "это больше, чем по прошлому году".
"Всего за летний период в поездах дальнего следования планируется перевести порядка 50 миллионов человек", — заключил он.
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