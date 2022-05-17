https://ria.ru/20220517/krym-1789029473.html

Объем перевозок в Крым летом вырастет вдвое

Объем перевозок в Крым летом вырастет вдвое - РИА Новости, 17.05.2022

Объем перевозок в Крым летом вырастет вдвое

Объем перевозок в Крым летом текущего года увеличится вдвое, при этом на южных направлениях рост составит 15 процентов, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:46

2022-05-17T19:46

2022-05-17T19:46

туризм

туризм

россия

краснодарский край

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республика крым

самолеты

поезда

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Объем перевозок в Крым летом текущего года увеличится вдвое, при этом на южных направлениях рост составит 15 процентов, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что в сезон отпусков, в связи с тем, что некоторые аэропорты по южным направлениям закрыты, это компенсируется прежде всего железнодорожными и автомобильными перевозками. Вице-премьер также добавил, что это касается и других южных направлений, прежде всего Краснодарского края и Ростовской области. Там увеличение прогнозируется на 15 процентов и "это больше, чем по прошлому году"."Всего за летний период в поездах дальнего следования планируется перевести порядка 50 миллионов человек", — заключил он.

https://ria.ru/20220517/avtobusy-1788949146.html

россия

краснодарский край

ростовская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, россия, краснодарский край, ростовская область, республика крым, самолеты, поезда, новости - туризм, туристы