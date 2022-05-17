https://ria.ru/20220517/kravchuk-1788985026.html

В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком

В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком - РИА Новости, 17.05.2022

В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком

Церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком началась в Киеве во вторник в 11.00 (совпадает с мск) в "Украинском доме". РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:06

2022-05-17T12:06

2022-05-17T14:50

в мире

украина

леонид кравчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e111145edcec4f461aaa9327071fced.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком началась в Киеве во вторник в 11.00 (совпадает с мск) в "Украинском доме"."На центральном входе тело первого президента Украины встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, (экс-глава Социалистической партии Украины) Александр Мороз и братья Суркисы (бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы)", - сообщила "Украинская правда". Как отмечает украинское издание "Дело", Кравчука похоронят на Байковом кладбище, его могила будет возле могилы экс-мэра Киева Александра Омельченко.Кравчук был первым президентом Украины. Он руководил страной самый краткий срок среди украинских президентов - всего 32 месяца с 1991 года. Крупнейшая в истории Украины шахтерская забастовка в 1993 году привела к досрочным президентским выборам, которые состоялись летом 1994 года. На президентском посту Кравчук запомнился гиперинфляцией в 1992-1993 годах и экономическим кризисом первых лет независимости Украины.На одной из пресс-конференций в 2016 году Кравчук заявил, что Украина может гордиться тем, что стала государством, которое развалило СССР.После президентства Кравчук несколько раз был избран депутатом Верховной рады Украины, но после того, как в 2006 году партии СДПУ(о) не хватило голосов, чтобы пройти в парламент, первый украинский президент решил больше не баллотироваться. В июле 2020 года Кравчук стал главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. До этого времени Кравчук занимался общественно-политической деятельностью.

https://ria.ru/20220510/kravchuk-1787808443.html

https://ria.ru/20220510/kravchuk-1787803608.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, леонид кравчук