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В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком - РИА Новости, 17.05.2022
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В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком
В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком - РИА Новости, 17.05.2022
В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком
Церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком началась в Киеве во вторник в 11.00 (совпадает с мск) в "Украинском доме". РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:06
2022-05-17T14:50
в мире
украина
леонид кравчук
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком началась в Киеве во вторник в 11.00 (совпадает с мск) в "Украинском доме"."На центральном входе тело первого президента Украины встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, (экс-глава Социалистической партии Украины) Александр Мороз и братья Суркисы (бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы)", - сообщила "Украинская правда". Как отмечает украинское издание "Дело", Кравчука похоронят на Байковом кладбище, его могила будет возле могилы экс-мэра Киева Александра Омельченко.Кравчук был первым президентом Украины. Он руководил страной самый краткий срок среди украинских президентов - всего 32 месяца с 1991 года. Крупнейшая в истории Украины шахтерская забастовка в 1993 году привела к досрочным президентским выборам, которые состоялись летом 1994 года. На президентском посту Кравчук запомнился гиперинфляцией в 1992-1993 годах и экономическим кризисом первых лет независимости Украины.На одной из пресс-конференций в 2016 году Кравчук заявил, что Украина может гордиться тем, что стала государством, которое развалило СССР.После президентства Кравчук несколько раз был избран депутатом Верховной рады Украины, но после того, как в 2006 году партии СДПУ(о) не хватило голосов, чтобы пройти в парламент, первый украинский президент решил больше не баллотироваться. В июле 2020 года Кравчук стал главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. До этого времени Кравчук занимался общественно-политической деятельностью.
https://ria.ru/20220510/kravchuk-1787808443.html
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в мире, украина, леонид кравчук
12:06 17.05.2022 (обновлено: 14:50 17.05.2022)
 
В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком

В Киеве началась церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком

© AFP 2022 / Sergei SupinskyЦеремония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком в Киеве. 17 мая 2022
Церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком в Киеве. 17 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / Sergei Supinsky
Церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком в Киеве. 17 мая 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком началась в Киеве во вторник в 11.00 (совпадает с мск) в "Украинском доме".
"На центральном входе тело первого президента Украины встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, (экс-глава Социалистической партии Украины) Александр Мороз и братья Суркисы (бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы)", - сообщила "Украинская правда". Как отмечает украинское издание "Дело", Кравчука похоронят на Байковом кладбище, его могила будет возле могилы экс-мэра Киева Александра Омельченко.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 23:17
Кравчук был "очень сложным человеком", заявил экс-глава протокола Ельцина
Кравчук был первым президентом Украины. Он руководил страной самый краткий срок среди украинских президентов - всего 32 месяца с 1991 года. Крупнейшая в истории Украины шахтерская забастовка в 1993 году привела к досрочным президентским выборам, которые состоялись летом 1994 года. На президентском посту Кравчук запомнился гиперинфляцией в 1992-1993 годах и экономическим кризисом первых лет независимости Украины.
На одной из пресс-конференций в 2016 году Кравчук заявил, что Украина может гордиться тем, что стала государством, которое развалило СССР.
После президентства Кравчук несколько раз был избран депутатом Верховной рады Украины, но после того, как в 2006 году партии СДПУ(о) не хватило голосов, чтобы пройти в парламент, первый украинский президент решил больше не баллотироваться. В июле 2020 года Кравчук стал главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. До этого времени Кравчук занимался общественно-политической деятельностью.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 22:24
Биография Леонида Кравчука
 
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