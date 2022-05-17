12:06 17.05.2022 (обновлено: 14:50 17.05.2022)
В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком
В Киеве началась церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком
© AFP 2022 / Sergei SupinskyЦеремония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком в Киеве. 17 мая 2022
Церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком в Киеве. 17 мая 2022
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком началась в Киеве во вторник в 11.00 (совпадает с мск) в "Украинском доме".
"На центральном входе тело первого президента Украины встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, (экс-глава Социалистической партии Украины) Александр Мороз и братья Суркисы (бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы)", - сообщила "Украинская правда". Как отмечает украинское издание "Дело", Кравчука похоронят на Байковом кладбище, его могила будет возле могилы экс-мэра Киева Александра Омельченко.
Кравчук был первым президентом Украины. Он руководил страной самый краткий срок среди украинских президентов - всего 32 месяца с 1991 года. Крупнейшая в истории Украины шахтерская забастовка в 1993 году привела к досрочным президентским выборам, которые состоялись летом 1994 года. На президентском посту Кравчук запомнился гиперинфляцией в 1992-1993 годах и экономическим кризисом первых лет независимости Украины.
На одной из пресс-конференций в 2016 году Кравчук заявил, что Украина может гордиться тем, что стала государством, которое развалило СССР.
После президентства Кравчук несколько раз был избран депутатом Верховной рады Украины, но после того, как в 2006 году партии СДПУ(о) не хватило голосов, чтобы пройти в парламент, первый украинский президент решил больше не баллотироваться. В июле 2020 года Кравчук стал главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. До этого времени Кравчук занимался общественно-политической деятельностью.
10 мая, 22:24Биография Леонида Кравчука