Рейтинг@Mail.ru
Воробьев проверил ход строительства школы в Красногорске - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220517/krasnogorsk-1789063529.html
Воробьев проверил ход строительства школы в Красногорске
Воробьев проверил ход строительства школы в Красногорске - РИА Новости, 17.05.2022
Воробьев проверил ход строительства школы в Красногорске
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу детского сада и ход строительства школы в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы областного... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:16
2022-05-17T17:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
строительство
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789077772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e35117ba3ed17c77252be7ae632f3ca.jpg
КРАСНОГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу детского сада и ход строительства школы в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В ходе проверки, губернатор пообщался с воспитателями и родителями детей, которые пошли в дошкольное образовательное учреждение. Школа находится в 100 метрах от детского сада, строительная готовность оценивается в 70%. Завершение строительства планируется до начала нового учебного года. Объекты находятся в составе ЖК "Серебрица"."Таких жилых комплексов у нас строится достаточно много в разных территориях Московской области. Главное, чтобы новоселье было для людей в радость - это когда есть комфортабельные двор, школа, детский сад", - сказал Воробьев.Он добавил, что на полную мощность детский сад заработает к 1 сентября.Всего в Подмосковье в этом году запланировано сдать 22 детских сада на 4,9 тысячи мест. Десять из них – за счет области, 12 – за средства инвесторов. Кроме того, построят 25 школ на 17,9 тысяч мест: 19 - бюджетных и 6 внебюджетных.
https://ria.ru/20220516/podmoskove-1788788024.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789077772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4061bcdb2051cd7138b315428843d375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), строительство, благоустройство
16:16 17.05.2022 (обновлено: 17:15 17.05.2022)
 

Воробьев проверил ход строительства школы в Красногорске

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства школы в Красногорске
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства школы в Красногорске - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу детского сада и ход строительства школы в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
В ходе проверки, губернатор пообщался с воспитателями и родителями детей, которые пошли в дошкольное образовательное учреждение. Школа находится в 100 метрах от детского сада, строительная готовность оценивается в 70%. Завершение строительства планируется до начала нового учебного года. Объекты находятся в составе ЖК "Серебрица".
Выделенная полоса для общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 13:26Новости Подмосковья
Еще 95 выделенных полос появятся в Подмосковье до конца года
"Таких жилых комплексов у нас строится достаточно много в разных территориях Московской области. Главное, чтобы новоселье было для людей в радость - это когда есть комфортабельные двор, школа, детский сад", - сказал Воробьев.
Он добавил, что на полную мощность детский сад заработает к 1 сентября.
Всего в Подмосковье в этом году запланировано сдать 22 детских сада на 4,9 тысячи мест. Десять из них – за счет области, 12 – за средства инвесторов. Кроме того, построят 25 школ на 17,9 тысяч мест: 19 - бюджетных и 6 внебюджетных.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СтроительствоБлагоустройство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала