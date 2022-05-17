https://ria.ru/20220517/krasnogorsk-1789063529.html

Воробьев проверил ход строительства школы в Красногорске

Воробьев проверил ход строительства школы в Красногорске - РИА Новости, 17.05.2022

Воробьев проверил ход строительства школы в Красногорске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу детского сада и ход строительства школы в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы областного... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:16

2022-05-17T16:16

2022-05-17T17:15

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КРАСНОГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу детского сада и ход строительства школы в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В ходе проверки, губернатор пообщался с воспитателями и родителями детей, которые пошли в дошкольное образовательное учреждение. Школа находится в 100 метрах от детского сада, строительная готовность оценивается в 70%. Завершение строительства планируется до начала нового учебного года. Объекты находятся в составе ЖК "Серебрица"."Таких жилых комплексов у нас строится достаточно много в разных территориях Московской области. Главное, чтобы новоселье было для людей в радость - это когда есть комфортабельные двор, школа, детский сад", - сказал Воробьев.Он добавил, что на полную мощность детский сад заработает к 1 сентября.Всего в Подмосковье в этом году запланировано сдать 22 детских сада на 4,9 тысячи мест. Десять из них – за счет области, 12 – за средства инвесторов. Кроме того, построят 25 школ на 17,9 тысяч мест: 19 - бюджетных и 6 внебюджетных.

https://ria.ru/20220516/podmoskove-1788788024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), строительство, благоустройство