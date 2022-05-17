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Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на лето - РИА Новости, 17.05.2022
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Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на лето
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на лето - РИА Новости, 17.05.2022
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на лето
Следующий выход российских космонавтов в открытый космос перенесен с мая на лето этого года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Ракетно-космической... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:27
2022-05-17T10:02
космос - риа наука
олег артемов
денис матвеев
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Следующий выход российских космонавтов в открытый космос перенесен с мая на лето этого года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".Причина переноса не раскрывается."Следующий выход космонавтов "Роскосмоса" в открытый космос (ВКД-54) по российской программе предварительно намечен на лето 2022 года", - говорится в сообщении.Ранее в журнале "Русский космос" был опубликован график, согласно которому российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев должны были выйти в открытый космос 19 мая. Кроме того, сообщалось, что запланированы выходы на 20 июня, 15 и 17 июля, а также 10 и 12 августа.Артемьев с Матвеевым уже работали за бортом Международной космической станции 18 и 28 апреля. Они продолжили работу по интеграции двух новых российских модулей "Наука" и "Причал" в состав МКС. Космонавты подключили пульт управления манипулятором ERA, установленным на "Науке" и подготовили базовые летные точки, по которым будет шагать манипулятор. 28 апреля их коллега Сергей Корсаков, оставшийся внутри станции, впервые включил ERA и попробовал управлять манипуятором.Четыре выхода по интеграции новых модулей были выполнены еще до прибытия на станцию Артемьева, Корсакова и Матвеева. В каждом из них участвовал российский космонавт Петр Дубров, в трех Олег Новицкий и еще в одном - Антон Шкаплеров.После приведения ERA в работоспособное состояние с его помощью с Малого исследовательского модуля – 1 (МИМ1) "Рассвет" на "Науку" будут перенесены радиатор, шлюзовая камера и переносное рабочее место.Артемьев, Матвеев и Корсаков прибыли на МКС на корабле "Союз МС-21" 18 марта 2022 года. Их возвращение ожидается в конце сентября 2022 года.
https://ria.ru/20220514/meteority-1788267657.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220516/rogozin-1788908576.html
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космос - риа наука, олег артемов, денис матвеев, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
09:27 17.05.2022 (обновлено: 10:02 17.05.2022)
 
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на лето

Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли с мая на лето

© Фото : РоскосмосВыход в открытый космос с борта МКС
Выход в открытый космос с борта МКС - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : Роскосмос
Выход в открытый космос с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Следующий выход российских космонавтов в открытый космос перенесен с мая на лето этого года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".
Причина переноса не раскрывается.
"Следующий выход космонавтов "Роскосмоса" в открытый космос (ВКД-54) по российской программе предварительно намечен на лето 2022 года", - говорится в сообщении.
Ранее в журнале "Русский космос" был опубликован график, согласно которому российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев должны были выйти в открытый космос 19 мая. Кроме того, сообщалось, что запланированы выходы на 20 июня, 15 и 17 июля, а также 10 и 12 августа.
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Артемьев с Матвеевым уже работали за бортом Международной космической станции 18 и 28 апреля. Они продолжили работу по интеграции двух новых российских модулей "Наука" и "Причал" в состав МКС. Космонавты подключили пульт управления манипулятором ERA, установленным на "Науке" и подготовили базовые летные точки, по которым будет шагать манипулятор. 28 апреля их коллега Сергей Корсаков, оставшийся внутри станции, впервые включил ERA и попробовал управлять манипуятором.
Четыре выхода по интеграции новых модулей были выполнены еще до прибытия на станцию Артемьева, Корсакова и Матвеева. В каждом из них участвовал российский космонавт Петр Дубров, в трех Олег Новицкий и еще в одном - Антон Шкаплеров.
После приведения ERA в работоспособное состояние с его помощью с Малого исследовательского модуля – 1 (МИМ1) "Рассвет" на "Науку" будут перенесены радиатор, шлюзовая камера и переносное рабочее место.
Артемьев, Матвеев и Корсаков прибыли на МКС на корабле "Союз МС-21" 18 марта 2022 года. Их возвращение ожидается в конце сентября 2022 года.
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Космос - РИА НаукаОлег АртемовДенис МатвеевРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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