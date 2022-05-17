Минпромторг ведет переговоры о возобновлении поставок зарубежной косметики
Минпромторг ведет переговоры о возобновлении поставок косметики ряда зарубежных брендов
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Косметика. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ ведет переговоры о возобновлении поставок косметической продукции брендов, попавших в исключения по параллельному импорту, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.
Ранее в мае сообщалось, что исключением для поставок по параллельному импорту стали товары брендов Garnier, L'Oreal Paris, Maybelline. NYX, L'OreaI Professionnel, Matrix, Redken, Kerastase, La Roche-Posay, Vichy, Skinceuticals, Cerave, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Kiehl's, Valentine, Prada, Helena Rubinstein, а также Atelier Cologne, Azzaro, Biotherm, Cacharel, Diesel, Maison Margiela, Mugler, Urban Decay и Viktor&Rolt.
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"В том числе. Так можно сказать корректно, почему у нас, например, L'Oreal в Калуге на сегодняшний день не принял до конца решение, а мы все-таки ответственно подходим к таким шагам", - ответил Мантуров на уточняющий вопрос о том, корректно ли считать, что с косметическими брендами, попавшими в исключения по параллельному импорту, ведутся переговоры о возобновлении поставок.
"Если говорить о косметике, честно говоря, я проводил не так давно отраслевое совещание. Были представлены российские компании, причем это действительно российская продукция, российская разработка, российские компоненты. Я убедился: у наших женщин, мужчин, детей точно не будет проблем с косметикой, как декоративной, так и уходовой, и парфюмерией", - добавил министр.