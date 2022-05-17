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Минпромторг ведет переговоры о возобновлении поставок зарубежной косметики - РИА Новости, 17.05.2022
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Минпромторг ведет переговоры о возобновлении поставок зарубежной косметики
Минпромторг ведет переговоры о возобновлении поставок зарубежной косметики - РИА Новости, 17.05.2022
Минпромторг ведет переговоры о возобновлении поставок зарубежной косметики
Минпромторг РФ ведет переговоры о возобновлении поставок косметической продукции брендов, попавших в исключения по параллельному импорту, заявил журналистам... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:23
2022-05-17T18:23
экономика
калуга
россия
l'oreal
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ ведет переговоры о возобновлении поставок косметической продукции брендов, попавших в исключения по параллельному импорту, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.Ранее в мае сообщалось, что исключением для поставок по параллельному импорту стали товары брендов Garnier, L'Oreal Paris, Maybelline. NYX, L'OreaI Professionnel, Matrix, Redken, Kerastase, La Roche-Posay, Vichy, Skinceuticals, Cerave, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Kiehl's, Valentine, Prada, Helena Rubinstein, а также Atelier Cologne, Azzaro, Biotherm, Cacharel, Diesel, Maison Margiela, Mugler, Urban Decay и Viktor&amp;Rolt."В том числе. Так можно сказать корректно, почему у нас, например, L'Oreal в Калуге на сегодняшний день не принял до конца решение, а мы все-таки ответственно подходим к таким шагам", - ответил Мантуров на уточняющий вопрос о том, корректно ли считать, что с косметическими брендами, попавшими в исключения по параллельному импорту, ведутся переговоры о возобновлении поставок."Если говорить о косметике, честно говоря, я проводил не так давно отраслевое совещание. Были представлены российские компании, причем это действительно российская продукция, российская разработка, российские компоненты. Я убедился: у наших женщин, мужчин, детей точно не будет проблем с косметикой, как декоративной, так и уходовой, и парфюмерией", - добавил министр.
https://ria.ru/20220428/coty-1785863237.html
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экономика, калуга, россия, l'oreal, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
18:23 17.05.2022
 
Минпромторг ведет переговоры о возобновлении поставок зарубежной косметики

Минпромторг ведет переговоры о возобновлении поставок косметики ряда зарубежных брендов

CC0 / Ichigo121212 / Косметика
Косметика - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
CC0 / Ichigo121212 /
Косметика. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ ведет переговоры о возобновлении поставок косметической продукции брендов, попавших в исключения по параллельному импорту, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.
Ранее в мае сообщалось, что исключением для поставок по параллельному импорту стали товары брендов Garnier, L'Oreal Paris, Maybelline. NYX, L'OreaI Professionnel, Matrix, Redken, Kerastase, La Roche-Posay, Vichy, Skinceuticals, Cerave, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Kiehl's, Valentine, Prada, Helena Rubinstein, а также Atelier Cologne, Azzaro, Biotherm, Cacharel, Diesel, Maison Margiela, Mugler, Urban Decay и Viktor&Rolt.
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"В том числе. Так можно сказать корректно, почему у нас, например, L'Oreal в Калуге на сегодняшний день не принял до конца решение, а мы все-таки ответственно подходим к таким шагам", - ответил Мантуров на уточняющий вопрос о том, корректно ли считать, что с косметическими брендами, попавшими в исключения по параллельному импорту, ведутся переговоры о возобновлении поставок.
"Если говорить о косметике, честно говоря, я проводил не так давно отраслевое совещание. Были представлены российские компании, причем это действительно российская продукция, российская разработка, российские компоненты. Я убедился: у наших женщин, мужчин, детей точно не будет проблем с косметикой, как декоративной, так и уходовой, и парфюмерией", - добавил министр.
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ЭкономикаКалугаРоссияL'OrealДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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