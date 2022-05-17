https://ria.ru/20220517/kosmetika-1789097329.html

Минпромторг ведет переговоры о возобновлении поставок зарубежной косметики

Минпромторг ведет переговоры о возобновлении поставок зарубежной косметики - РИА Новости, 17.05.2022

Минпромторг ведет переговоры о возобновлении поставок зарубежной косметики

Минпромторг РФ ведет переговоры о возобновлении поставок косметической продукции брендов, попавших в исключения по параллельному импорту, заявил журналистам... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:23

2022-05-17T18:23

2022-05-17T18:23

экономика

калуга

россия

l'oreal

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ ведет переговоры о возобновлении поставок косметической продукции брендов, попавших в исключения по параллельному импорту, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.Ранее в мае сообщалось, что исключением для поставок по параллельному импорту стали товары брендов Garnier, L'Oreal Paris, Maybelline. NYX, L'OreaI Professionnel, Matrix, Redken, Kerastase, La Roche-Posay, Vichy, Skinceuticals, Cerave, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Kiehl's, Valentine, Prada, Helena Rubinstein, а также Atelier Cologne, Azzaro, Biotherm, Cacharel, Diesel, Maison Margiela, Mugler, Urban Decay и Viktor&Rolt."В том числе. Так можно сказать корректно, почему у нас, например, L'Oreal в Калуге на сегодняшний день не принял до конца решение, а мы все-таки ответственно подходим к таким шагам", - ответил Мантуров на уточняющий вопрос о том, корректно ли считать, что с косметическими брендами, попавшими в исключения по параллельному импорту, ведутся переговоры о возобновлении поставок."Если говорить о косметике, честно говоря, я проводил не так давно отраслевое совещание. Были представлены российские компании, причем это действительно российская продукция, российская разработка, российские компоненты. Я убедился: у наших женщин, мужчин, детей точно не будет проблем с косметикой, как декоративной, так и уходовой, и парфюмерией", - добавил министр.

https://ria.ru/20220428/coty-1785863237.html

https://ria.ru/20220506/import-1787165220.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, калуга, россия, l'oreal, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)