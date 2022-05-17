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Число жертв коронавируса в США превысило миллион человек - РИА Новости, 17.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220517/koronavirus-1789136568.html
Число жертв коронавируса в США превысило миллион человек
Число жертв коронавируса в США превысило миллион человек - РИА Новости, 17.05.2022
Число жертв коронавируса в США превысило миллион человек
Число жертв коронавируса в США превысило 1 миллион человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T22:56
2022-05-17T22:56
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 1 миллион человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. По его информации, в США скончались 1 000 004 человека с коронавирусом. В стране зафиксированы свыше 82,5 миллионов случаев заражения.По обоим показателям США опережают остальные страны мира.
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в мире, сша, коронавирус covid-19
22:56 17.05.2022
 
Число жертв коронавируса в США превысило миллион человек

Данных Университета Хопкинса: число жертв коронавируса в США превысило миллион человек

© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 1 миллион человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. По его информации, в США скончались 1 000 004 человека с коронавирусом. В стране зафиксированы свыше 82,5 миллионов случаев заражения.
По обоим показателям США опережают остальные страны мира.
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