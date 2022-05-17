https://ria.ru/20220517/koronavirus-1789136568.html

Число жертв коронавируса в США превысило миллион человек

Число жертв коронавируса в США превысило миллион человек - РИА Новости, 17.05.2022

Число жертв коронавируса в США превысило миллион человек

Число жертв коронавируса в США превысило 1 миллион человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T22:56

2022-05-17T22:56

2022-05-17T22:56

распространение коронавируса

в мире

сша

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 1 миллион человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. По его информации, в США скончались 1 000 004 человека с коронавирусом. В стране зафиксированы свыше 82,5 миллионов случаев заражения.По обоим показателям США опережают остальные страны мира.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

сша

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, коронавирус covid-19