Число жертв коронавируса в США превысило миллион человек
Данных Университета Хопкинса: число жертв коронавируса в США превысило миллион человек
© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 1 миллион человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. По его информации, в США скончались 1 000 004 человека с коронавирусом. В стране зафиксированы свыше 82,5 миллионов случаев заражения.
По обоим показателям США опережают остальные страны мира.
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