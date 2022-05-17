https://ria.ru/20220517/koronavirus-1788991854.html
В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 212 случаев COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:27
2022-05-17T12:27
2022-05-17T12:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 212 случаев COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 212, госпитализированы 137 человек, выздоровели 248 человека, 19 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 288 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 766 448 случаев коронавируса, выздоровели 2 575 194 человека, умерли 43 537 человек.
https://ria.ru/20220517/vosstanovlenie-1788927261.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19
В Москве выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом