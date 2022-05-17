https://ria.ru/20220517/koronavirus-1788991854.html

В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 212 случаев COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:27

2022-05-17T12:27

2022-05-17T12:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 212 случаев COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 212, госпитализированы 137 человек, выздоровели 248 человека, 19 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 288 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 766 448 случаев коронавируса, выздоровели 2 575 194 человека, умерли 43 537 человек.

https://ria.ru/20220517/vosstanovlenie-1788927261.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва