В России за сутки госпитализировали 2272 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 4122 новых случая COVID-19, выздоровели 5984, умерли 110 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Автомобили скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 4,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 2,7 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы, умерли 110 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 17 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2772 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 146%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 75 субъектах, снижение - в шести, ситуация не изменилась в четырех регионах.
Согласно сообщению, за сутки выздоровели 5 984 человека, на 11,2% больше по сравнению с 16 мая. "Выявлено 4 122 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 110 человек", - говорится в сообщении.
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