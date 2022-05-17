https://ria.ru/20220517/koronavirus-1788989152.html

В России за сутки госпитализировали 2272 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2272 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.05.2022

В России за сутки госпитализировали 2272 заболевших COVID-19

Более 4,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 2,7 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы, умерли 110 человек, сообщили... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:19

2022-05-17T12:19

2022-05-17T12:19

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 4,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 2,7 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы, умерли 110 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 17 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2772 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 146%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 75 субъектах, снижение - в шести, ситуация не изменилась в четырех регионах.Согласно сообщению, за сутки выздоровели 5 984 человека, на 11,2% больше по сравнению с 16 мая. "Выявлено 4 122 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 110 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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