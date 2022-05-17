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Замглавы МИД обсудил с послом КНДР меры по противодействию COVID-19 - РИА Новости, 17.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220517/koronavirus-1788988989.html
Замглавы МИД обсудил с послом КНДР меры по противодействию COVID-19
Замглавы МИД обсудил с послом КНДР меры по противодействию COVID-19 - РИА Новости, 17.05.2022
Замглавы МИД обсудил с послом КНДР меры по противодействию COVID-19
Замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил во вторник с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем меры по противодействию COVID, сообщили во внешнеполитическом... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:19
2022-05-17T12:19
распространение коронавируса
син хон чхоль (посол кндр в москве)
коронавирус covid-19
в мире
коронавирусы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кндр (северная корея)
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил во вторник с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем меры по противодействию COVID, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России."17 мая состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргулова с чрезвычайным и полномочным послом Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации Син Хон Чхолем. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, включая перспективы российско-корейского взаимодействия в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте МИД.Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
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син хон чхоль (посол кндр в москве), коронавирус covid-19, в мире, коронавирусы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея), россия, игорь моргулов
12:19 17.05.2022
 
Замглавы МИД обсудил с послом КНДР меры по противодействию COVID-19

Замглавы МИД Моргулов обсудил с послом КНДР Син Хон Чхолем противодействие COVID-19

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил во вторник с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем меры по противодействию COVID, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.
"17 мая состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргулова с чрезвычайным и полномочным послом Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации Син Хон Чхолем. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, включая перспективы российско-корейского взаимодействия в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
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Распространение коронавирусаСин Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)Коронавирус COVID-19В миреКоронавирусыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КНДР (Северная Корея)РоссияИгорь Моргулов
 
 
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