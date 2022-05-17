https://ria.ru/20220517/kontsert-1789139450.html
КПРФ провела праздничный концерт к 100-летию пионерии
КПРФ провела праздничный концерт к 100-летию пионерии - РИА Новости, 17.05.2022
КПРФ провела праздничный концерт к 100-летию пионерии
Концерт по случаю празднования 100-летнего юбилея со дня организации пионерского движения прошёл в Колонном зале Дома Союзов, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T23:51
2022-05-17T23:51
2022-05-17T23:51
общество
геннадий зюганов
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Концерт по случаю празднования 100-летнего юбилея со дня организации пионерского движения прошёл в Колонном зале Дома Союзов, передаёт корреспондент РИА Новости.Концерт вступительным словом открыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политик поздравил присутствующих с круглой датой и выразил надежду на укрепление молодёжного движения."Ничего более светлого и яркого, чем пионерская комсомольская организация, человечество в своей истории не создавало… Мы снова спасём планету, ибо русский дух, наша культура, наша справедливость, велика державная традиция - тому главное гарантии, а вы, пионеры и комсомольцы - их знамя, почёт, уважение. С праздником!", - обратился Зюганов к залу.О празднике пионерии напоминали декорации Колонного зала - занавес был украшен плакатом с изображением Ленина и надписью "С Юбилеем", по центру сцены установили красные флаги и огни. Множество гостей приходили в пионерских галстуках и со значками с поздравительной надписью.Музыкальные ансамбли и творческие объединения исполнили ряд танцевальных и песенных номеров.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, геннадий зюганов, россия
КПРФ провела праздничный концерт к 100-летию пионерии
КПРФ провела праздничный концерт, посвященный 100-летию пионерии
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Концерт по случаю празднования 100-летнего юбилея со дня организации пионерского движения прошёл в Колонном зале Дома Союзов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Концерт вступительным словом открыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов
. Политик поздравил присутствующих с круглой датой и выразил надежду на укрепление молодёжного движения.
"Ничего более светлого и яркого, чем пионерская комсомольская организация, человечество в своей истории не создавало… Мы снова спасём планету, ибо русский дух, наша культура, наша справедливость, велика державная традиция - тому главное гарантии, а вы, пионеры и комсомольцы - их знамя, почёт, уважение. С праздником!", - обратился Зюганов к залу.
О празднике пионерии напоминали декорации Колонного зала - занавес был украшен плакатом с изображением Ленина и надписью "С Юбилеем", по центру сцены установили красные флаги и огни. Множество гостей приходили в пионерских галстуках и со значками с поздравительной надписью.
Музыкальные ансамбли и творческие объединения исполнили ряд танцевальных и песенных номеров.