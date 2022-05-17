https://ria.ru/20220517/kontsert-1789139450.html

КПРФ провела праздничный концерт к 100-летию пионерии

КПРФ провела праздничный концерт к 100-летию пионерии - РИА Новости, 17.05.2022

КПРФ провела праздничный концерт к 100-летию пионерии

Концерт по случаю празднования 100-летнего юбилея со дня организации пионерского движения прошёл в Колонном зале Дома Союзов, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T23:51

2022-05-17T23:51

2022-05-17T23:51

общество

геннадий зюганов

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Концерт по случаю празднования 100-летнего юбилея со дня организации пионерского движения прошёл в Колонном зале Дома Союзов, передаёт корреспондент РИА Новости.Концерт вступительным словом открыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политик поздравил присутствующих с круглой датой и выразил надежду на укрепление молодёжного движения."Ничего более светлого и яркого, чем пионерская комсомольская организация, человечество в своей истории не создавало… Мы снова спасём планету, ибо русский дух, наша культура, наша справедливость, велика державная традиция - тому главное гарантии, а вы, пионеры и комсомольцы - их знамя, почёт, уважение. С праздником!", - обратился Зюганов к залу.О празднике пионерии напоминали декорации Колонного зала - занавес был украшен плакатом с изображением Ленина и надписью "С Юбилеем", по центру сцены установили красные флаги и огни. Множество гостей приходили в пионерских галстуках и со значками с поздравительной надписью.Музыкальные ансамбли и творческие объединения исполнили ряд танцевальных и песенных номеров.

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, геннадий зюганов, россия