https://ria.ru/20220517/kontent-1789122952.html

Телеканал "360" подаст в суд на Google о восстановлении доступа к контенту

Телеканал "360" подаст в суд на Google о восстановлении доступа к контенту - РИА Новости, 17.05.2022

Телеканал "360" подаст в суд на Google о восстановлении доступа к контенту

Телеканал "360" подаст в суд на Google с требованием о восстановлении доступа к своим YouTube-каналам и выплате судебной неустойки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:24

2022-05-17T20:24

2022-05-17T20:48

технологии

украина

московская область (подмосковье)

россия

google

youtube

парад победы

360° подмосковье (телеканал)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Телеканал "360" подаст в суд на Google с требованием о восстановлении доступа к своим YouTube-каналам и выплате судебной неустойки, сообщил РИА Новости генеральный директор телеканала Алексей Каклюгин.Он рассказал, что 11 марта Google без официального уведомления АО "Телеканал 360" и объяснения причин заблокировал каналы на площадке YouTube, в том числе "Телеканал 360", а позже закрыл и второй аккаунт – "Новости Подмосковья", посвященный исключительно повестке Московской области. Каклюгин отметил, что YouTube-каналы развивали с 2014 года, на момент блокировки их аудитория составляла более 2 миллионов подписчиков."Согласно своим же правилам Google был обязан уведомить телеканал о нарушении правил Google и о возможной блокировке каналов, но таких уведомлений ни от российского, ни от зарубежного офиса "360" не получал. Почти 8 лет мы строго придерживались официальных правил Google и YouTube, следовали всем требованиям площадки", - сказал Каклюгин.По его словам, канал продолжал придерживаться официальных правил и с начала специальной военной операции России на Украине. Отмечается, что канал не публиковал фейковые материалы или любой другой контент, который может быть расценен Google как "ложная информация", или видео, содержащие сцены насилия или демонстрацию огнестрельного оружия."С другой стороны, СМИ и блогеры Украины, стран Европы и США свободно размещают на площадке оскорбления, угрозы, сцены пыток над российскими солдатами, использование огнестрельного оружия, а также продолжают безнаказанно манипулировать информацией, нарушая требования, установленные самим Google (в частности, сознательно выдают материалы, снятые в прошлые годы или взятые из компьютерных игр, за видео событий на Украине). При этом их каналы продолжают работать и, более того, монетизироваться", - подчеркнул гендиректор.Редакция "360" считает, что Google в одностороннем порядке нарушил правила работы. Из-за блокировки телеканал понес значительные экономические потери: речь идет не только о монетизации, но и о невозможности выполнить обязательства перед прямыми рекламодателями, добавил Каклюгин."Поэтому "360" принял решение добиваться справедливости в суде, предъявив к Google требования о восстановлении доступа к своим каналам, ресурсам и сервисам, в том числе к монетизации и возможности показа контента на площадке YouTube, а также требование о выплате судебной неустойки за каждый день невосстановления такого доступа", - заключил он.

https://ria.ru/20220505/radonezh-1787075591.html

https://ria.ru/20220512/youtube-1788193900.html

https://ria.ru/20220516/blokirovka-1788853449.html

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технологии, украина, московская область (подмосковье), россия, google, youtube, парад победы, 360° подмосковье (телеканал)