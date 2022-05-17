https://ria.ru/20220517/konfiskatsiya-1789073150.html

В МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов

В МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов - РИА Новости, 17.05.2022

В МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов

Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила, что в организации будут обсуждать идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:55

2022-05-17T16:55

2022-05-17T16:55

экономика

антон силуанов

россия

украина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила, что в организации будут обсуждать идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ."Мы обсуждаем любую стратегию, которая может иметь последствия для международной валютной системы. Мы внимательно это (идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ) изучим", - сказала она в интервью газете Financial Times.Однако она отметила, что еще слишком рано высказывать какое-либо мнение относительно идеи конфискации.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.

https://ria.ru/20220517/rezervy-1788920061.html

https://ria.ru/20220509/borrel-1787588194.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, антон силуанов, россия, украина, центральный банк рф (цб рф)