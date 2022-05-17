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В МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов - РИА Новости, 17.05.2022
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В МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов
В МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов - РИА Новости, 17.05.2022
В МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов
Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила, что в организации будут обсуждать идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:55
2022-05-17T16:55
экономика
антон силуанов
россия
украина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила, что в организации будут обсуждать идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ."Мы обсуждаем любую стратегию, которая может иметь последствия для международной валютной системы. Мы внимательно это (идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ) изучим", - сказала она в интервью газете Financial Times.Однако она отметила, что еще слишком рано высказывать какое-либо мнение относительно идеи конфискации.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
https://ria.ru/20220517/rezervy-1788920061.html
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экономика, антон силуанов, россия, украина, центральный банк рф (цб рф)
16:55 17.05.2022
 
В МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов

Financial Times: в МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила, что в организации будут обсуждать идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ.
"Мы обсуждаем любую стратегию, которая может иметь последствия для международной валютной системы. Мы внимательно это (идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ) изучим", - сказала она в интервью газете Financial Times.
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Однако она отметила, что еще слишком рано высказывать какое-либо мнение относительно идеи конфискации.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
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ЭкономикаАнтон СилуановРоссияУкраинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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