https://ria.ru/20220517/konfiskatsiya-1789073150.html
В МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов
В МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов - РИА Новости, 17.05.2022
В МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов
Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила, что в организации будут обсуждать идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:55
2022-05-17T16:55
2022-05-17T16:55
экономика
антон силуанов
россия
украина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила, что в организации будут обсуждать идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ."Мы обсуждаем любую стратегию, которая может иметь последствия для международной валютной системы. Мы внимательно это (идею конфискации валютных резервов ЦБ РФ) изучим", - сказала она в интервью газете Financial Times.Однако она отметила, что еще слишком рано высказывать какое-либо мнение относительно идеи конфискации.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
https://ria.ru/20220517/rezervy-1788920061.html
https://ria.ru/20220509/borrel-1787588194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, антон силуанов, россия, украина, центральный банк рф (цб рф)
В МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов
Financial Times: в МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов