Рейтинг@Mail.ru
В Китае предрекли конец господства США и Запада из-за России - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/konets-1788922260.html
В Китае предрекли конец господства США и Запада из-за России
В Китае предрекли конец господства США и Запада из-за России - РИА Новости, 17.05.2022
В Китае предрекли конец господства США и Запада из-за России
Кризис на Украине коренным образом меняет современное мироустройство, при этом крепнет убежденность, что нынешние события представляют собой начало конца... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T03:13
2022-05-17T03:13
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583002368_0:135:2752:1683_1920x0_80_0_0_54368d926706ae4b15de6f7350c140c6.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Кризис на Украине коренным образом меняет современное мироустройство, при этом крепнет убежденность, что нынешние события представляют собой начало конца несправедливой организации мира, где господствуют США и Запад, говорится в статье китайской газеты Global Times.После окончания холодной войны США используют всевозможные средства, чтобы сохранить укоренившуюся систему, в которой доминирует Запад, указывает издание. Угодный Вашингтону порядок основан на идеологии, в соответствии с которой Соединенные Штаты "владычествует" над всеми, а не относящиеся к Западу страны считаются неполноценными и должны следовать за ними.При этом, как пишет Global Times, появляется уверенность, что нынешний кризис является прелюдией к возникновению новой международной системы. Как заявил изданию директор Института Китая при Фуданьском университете Чжан Вэйвэй, Россия является "революционером", меняющим мировой порядок. По его мнению, у Москва есть более глубокая цель — разрушение сложившегося с окончанием холодной войны однополярного мирового порядка, в котором господствует американская гегемония, и стремление сформировать новый, многополярный миропорядок.В то же время США уже долго злоупотребляют военной мощью и долларовой гегемонией, самовластно развязывая войны и вводя санкции против других государств, указано в статье. По словам заместителя директора департамента азиатско-тихоокеанских исследований в Китайском институте международных исследований Чжана Тенцзюня, злоупотребляя санкциями и применяя их в качестве средства давления, США и Запад доведут нынешнюю международную финансовую систему до кризиса легитимности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220516/ssha-1788889554.html
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788920663.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583002368_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_8f3d9ead3ffc70385d412fc7edfa2d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир путин
03:13 17.05.2022
 
В Китае предрекли конец господства США и Запада из-за России

Global Times: кризис на Украине коренным образом меняет современное мироустройство

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание сената США
Здание сената США - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание сената США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Кризис на Украине коренным образом меняет современное мироустройство, при этом крепнет убежденность, что нынешние события представляют собой начало конца несправедливой организации мира, где господствуют США и Запад, говорится в статье китайской газеты Global Times.
После окончания холодной войны США используют всевозможные средства, чтобы сохранить укоренившуюся систему, в которой доминирует Запад, указывает издание. Угодный Вашингтону порядок основан на идеологии, в соответствии с которой Соединенные Штаты "владычествует" над всеми, а не относящиеся к Западу страны считаются неполноценными и должны следовать за ними.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 19:24
Newsweek рассказал о проигранной битве Байдена
При этом, как пишет Global Times, появляется уверенность, что нынешний кризис является прелюдией к возникновению новой международной системы. Как заявил изданию директор Института Китая при Фуданьском университете Чжан Вэйвэй, Россия является "революционером", меняющим мировой порядок. По его мнению, у Москва есть более глубокая цель — разрушение сложившегося с окончанием холодной войны однополярного мирового порядка, в котором господствует американская гегемония, и стремление сформировать новый, многополярный миропорядок.
В то же время США уже долго злоупотребляют военной мощью и долларовой гегемонией, самовластно развязывая войны и вводя санкции против других государств, указано в статье. По словам заместителя директора департамента азиатско-тихоокеанских исследований в Китайском институте международных исследований Чжана Тенцзюня, злоупотребляя санкциями и применяя их в качестве средства давления, США и Запад доведут нынешнюю международную финансовую систему до кризиса легитимности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
02:08
Американцам пригрозили "Армагеддоном" из-за украинской политики Байдена
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала