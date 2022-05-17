https://ria.ru/20220517/konets-1788922260.html

В Китае предрекли конец господства США и Запада из-за России

В Китае предрекли конец господства США и Запада из-за России - РИА Новости, 17.05.2022

В Китае предрекли конец господства США и Запада из-за России

Кризис на Украине коренным образом меняет современное мироустройство, при этом крепнет убежденность, что нынешние события представляют собой начало конца... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T03:13

2022-05-17T03:13

2022-05-17T03:13

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сша

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Кризис на Украине коренным образом меняет современное мироустройство, при этом крепнет убежденность, что нынешние события представляют собой начало конца несправедливой организации мира, где господствуют США и Запад, говорится в статье китайской газеты Global Times.После окончания холодной войны США используют всевозможные средства, чтобы сохранить укоренившуюся систему, в которой доминирует Запад, указывает издание. Угодный Вашингтону порядок основан на идеологии, в соответствии с которой Соединенные Штаты "владычествует" над всеми, а не относящиеся к Западу страны считаются неполноценными и должны следовать за ними.При этом, как пишет Global Times, появляется уверенность, что нынешний кризис является прелюдией к возникновению новой международной системы. Как заявил изданию директор Института Китая при Фуданьском университете Чжан Вэйвэй, Россия является "революционером", меняющим мировой порядок. По его мнению, у Москва есть более глубокая цель — разрушение сложившегося с окончанием холодной войны однополярного мирового порядка, в котором господствует американская гегемония, и стремление сформировать новый, многополярный миропорядок.В то же время США уже долго злоупотребляют военной мощью и долларовой гегемонией, самовластно развязывая войны и вводя санкции против других государств, указано в статье. По словам заместителя директора департамента азиатско-тихоокеанских исследований в Китайском институте международных исследований Чжана Тенцзюня, злоупотребляя санкциями и применяя их в качестве средства давления, США и Запад доведут нынешнюю международную финансовую систему до кризиса легитимности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220516/ssha-1788889554.html

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788920663.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир путин