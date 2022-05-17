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Запад спекулирует на озабоченности людей проблемами климата, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2022
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Запад спекулирует на озабоченности людей проблемами климата, заявил Путин
Запад спекулирует на озабоченности людей проблемами климата, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2022
Запад спекулирует на озабоченности людей проблемами климата, заявил Путин
Западные страны спекулируют на озабоченности людей проблемой изменения климата и по внутриполитическим соображениям завышают возможности альтернативной... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:18
2022-05-17T15:41
владимир путин
весь мир
общество
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Западные страны спекулируют на озабоченности людей проблемой изменения климата и по внутриполитическим соображениям завышают возможности альтернативной энергетики, занижая при этом значимость традиционной, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли во вторник.Во время совещания Путин заметил, что в России все предыдущие годы уделяли особое внимание развитию нефтяной отрасли: осваивались новые месторождения, увеличивалась добыча, повышалось качество переработки."Совсем по другому, к сожалению, вели себя наши коллеги в западных странах... По сути так называемые политические классы на Западе начали спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами климата, изменениями климата. Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможность альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики", - сказал Путин.
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владимир путин, весь мир, общество, экономика
15:18 17.05.2022 (обновлено: 15:41 17.05.2022)
 
Запад спекулирует на озабоченности людей проблемами климата, заявил Путин

Путин: западные страны спекулируют на озабоченности людей проблемой изменения климата

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Западные страны спекулируют на озабоченности людей проблемой изменения климата и по внутриполитическим соображениям завышают возможности альтернативной энергетики, занижая при этом значимость традиционной, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли во вторник.
Во время совещания Путин заметил, что в России все предыдущие годы уделяли особое внимание развитию нефтяной отрасли: осваивались новые месторождения, увеличивалась добыча, повышалось качество переработки.
Путин предложил обращать хаотичные решения Запада в пользу России - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Путин призвал обращать хаотичные решения Запада на пользу России
"Совсем по другому, к сожалению, вели себя наши коллеги в западных странах... По сути так называемые политические классы на Западе начали спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами климата, изменениями климата. Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможность альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики", - сказал Путин.
 
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