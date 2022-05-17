https://ria.ru/20220517/klimat-1789047122.html

Запад спекулирует на озабоченности людей проблемами климата, заявил Путин

Запад спекулирует на озабоченности людей проблемами климата, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2022

Запад спекулирует на озабоченности людей проблемами климата, заявил Путин

Западные страны спекулируют на озабоченности людей проблемой изменения климата и по внутриполитическим соображениям завышают возможности альтернативной... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:18

2022-05-17T15:18

2022-05-17T15:41

владимир путин

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общество

экономика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Западные страны спекулируют на озабоченности людей проблемой изменения климата и по внутриполитическим соображениям завышают возможности альтернативной энергетики, занижая при этом значимость традиционной, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли во вторник.Во время совещания Путин заметил, что в России все предыдущие годы уделяли особое внимание развитию нефтяной отрасли: осваивались новые месторождения, увеличивалась добыча, повышалось качество переработки."Совсем по другому, к сожалению, вели себя наши коллеги в западных странах... По сути так называемые политические классы на Западе начали спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами климата, изменениями климата. Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможность альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220517/polza-1789048775.html

весь мир

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, весь мир, общество, экономика