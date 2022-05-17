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Экс-депутат Рады заявил, что в СБУ казнили трех активистов - РИА Новости, 17.05.2022
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Экс-депутат Рады заявил, что в СБУ казнили трех активистов
Экс-депутат Рады заявил, что в СБУ казнили трех активистов - РИА Новости, 17.05.2022
Экс-депутат Рады заявил, что в СБУ казнили трех активистов
Экс-депутат Верховной рады заявил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:41
2022-05-17T14:41
в мире
украина
киев
служба безопасности украины
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады заявил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь"."Официально заявляю, что казнь троих членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь" - Чернухи Влада 1991 года рождения, Кобякова Алексея 1991 года рождения и Василия Стогния 1995 года рождения совершили сотрудники контрразведки Украины! Они находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как они были задержаны сотрудниками СБУ", - написал Кива в Telegram-канале.По его информации, активистов пытали, а позже застрелили те же контрразведчики."И это только те, чью судьбу мне удалось узнать. Подобных случаев казни руками преступной власти Зеленского сотни, если не тысячи", - отметил Кива.
https://radiosputnik.ria.ru/20220511/kiva-1787945334.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220511/provokatsiya-1788012933.html
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в мире, украина, киев, служба безопасности украины
14:41 17.05.2022
 
Экс-депутат Рады заявил, что в СБУ казнили трех активистов

Экс-депутат Рады Кива заявил, что СБУ пытала и казнила трех активистов

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады заявил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь".
"Официально заявляю, что казнь троих членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь" - Чернухи Влада 1991 года рождения, Кобякова Алексея 1991 года рождения и Василия Стогния 1995 года рождения совершили сотрудники контрразведки Украины! Они находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как они были задержаны сотрудниками СБУ", - написал Кива в Telegram-канале.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 16:27В мире
Кива заявил, что Зеленский приказал убить глав освобожденных областей
По его информации, активистов пытали, а позже застрелили те же контрразведчики.
"И это только те, чью судьбу мне удалось узнать. Подобных случаев казни руками преступной власти Зеленского сотни, если не тысячи", - отметил Кива.
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11 мая, 22:17В мире
СБУ подорвала под Харьковом цистерну с аммиачной селитрой
 
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