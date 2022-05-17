https://ria.ru/20220517/kiva-1789038514.html
Экс-депутат Рады заявил, что в СБУ казнили трех активистов
Экс-депутат Рады заявил, что в СБУ казнили трех активистов - РИА Новости, 17.05.2022
Экс-депутат Рады заявил, что в СБУ казнили трех активистов
Экс-депутат Верховной рады заявил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:41
2022-05-17T14:41
2022-05-17T14:41
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады заявил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь"."Официально заявляю, что казнь троих членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь" - Чернухи Влада 1991 года рождения, Кобякова Алексея 1991 года рождения и Василия Стогния 1995 года рождения совершили сотрудники контрразведки Украины! Они находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как они были задержаны сотрудниками СБУ", - написал Кива в Telegram-канале.По его информации, активистов пытали, а позже застрелили те же контрразведчики."И это только те, чью судьбу мне удалось узнать. Подобных случаев казни руками преступной власти Зеленского сотни, если не тысячи", - отметил Кива.
https://radiosputnik.ria.ru/20220511/kiva-1787945334.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220511/provokatsiya-1788012933.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, служба безопасности украины
Экс-депутат Рады заявил, что в СБУ казнили трех активистов
Экс-депутат Рады Кива заявил, что СБУ пытала и казнила трех активистов