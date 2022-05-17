https://ria.ru/20220517/kiva-1789038514.html

Экс-депутат Рады заявил, что в СБУ казнили трех активистов

Экс-депутат Рады заявил, что в СБУ казнили трех активистов - РИА Новости, 17.05.2022

Экс-депутат Рады заявил, что в СБУ казнили трех активистов

Экс-депутат Верховной рады заявил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:41

2022-05-17T14:41

2022-05-17T14:41

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады заявил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь"."Официально заявляю, что казнь троих членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь" - Чернухи Влада 1991 года рождения, Кобякова Алексея 1991 года рождения и Василия Стогния 1995 года рождения совершили сотрудники контрразведки Украины! Они находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как они были задержаны сотрудниками СБУ", - написал Кива в Telegram-канале.По его информации, активистов пытали, а позже застрелили те же контрразведчики."И это только те, чью судьбу мне удалось узнать. Подобных случаев казни руками преступной власти Зеленского сотни, если не тысячи", - отметил Кива.

https://radiosputnik.ria.ru/20220511/kiva-1787945334.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220511/provokatsiya-1788012933.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, служба безопасности украины