https://ria.ru/20220517/kherson-1789083983.html
Хуснуллин назвал жизнь в Херсоне относительно мирной
Хуснуллин назвал жизнь в Херсоне относительно мирной - РИА Новости, 17.05.2022
Хуснуллин назвал жизнь в Херсоне относительно мирной
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Херсонской области относительно мирная жизнь, разрушений мало. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:34
2022-05-17T17:34
2022-05-17T18:11
херсон
марат хуснуллин
андрей турчак
херсонская область
россия
украина
единая россия
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ХЕРСОН, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Херсонской области относительно мирная жизнь, разрушений мало.Хуснуллин находится сейчас с рабочим визитом в освобожденной Херсонской области.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
https://ria.ru/20220517/kherson-1789082855.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, марат хуснуллин, андрей турчак, херсонская область , россия, украина, единая россия
17:34 17.05.2022 (обновлено: 18:11 17.05.2022)
Хуснуллин назвал жизнь в Херсоне относительно мирной
Вице-премьер Хуснуллин: в Херсоне относительно мирная жизнь, разрушений мало
ХЕРСОН, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Херсонской области относительно мирная жизнь, разрушений мало.
Хуснуллин находится сейчас с рабочим визитом в освобожденной Херсонской области.
"Мы увидели на сегодняшний день, что в Херсоне мирная жизнь относительно, мало разрушений, что нас радует", - сказал вице-премьер журналистам.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.