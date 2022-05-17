https://ria.ru/20220517/kherson-1789083983.html

Хуснуллин назвал жизнь в Херсоне относительно мирной

Хуснуллин назвал жизнь в Херсоне относительно мирной - РИА Новости, 17.05.2022

Хуснуллин назвал жизнь в Херсоне относительно мирной

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Херсонской области относительно мирная жизнь, разрушений мало. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:34

2022-05-17T17:34

2022-05-17T18:11

херсон

марат хуснуллин

андрей турчак

херсонская область

россия

украина

единая россия

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ХЕРСОН, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Херсонской области относительно мирная жизнь, разрушений мало.Хуснуллин находится сейчас с рабочим визитом в освобожденной Херсонской области.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.

https://ria.ru/20220517/kherson-1789082855.html

херсон

херсонская область

россия

украина

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Евгения Нефедова

херсон, марат хуснуллин, андрей турчак, херсонская область , россия, украина, единая россия