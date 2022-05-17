https://ria.ru/20220517/kherson-1788979424.html
Украинские националисты в понедельник ударили из "Смерча" по Херсону
Украинские националисты в понедельник ударили из "Смерча" по Херсону - РИА Новости, 17.05.2022
Украинские националисты в понедельник ударили из "Смерча" по Херсону
Украинские войска обстреляли снарядами реактивной системой залпового огня "Смерч" жилые кварталы Херсона, все боеприпасы были сбиты в воздухе российской ПВО,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:54
2022-05-17T11:54
2022-05-17T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли снарядами реактивной системой залпового огня "Смерч" жилые кварталы Херсона, все боеприпасы были сбиты в воздухе российской ПВО, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вчера с 10.00 до 11.00 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня "Смерч" нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов", - сказал генерал.Он подчеркнул, что подразделений российских войск в Херсоне нет. "Об этом киевскому режиму хорошо известно. Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации", - пояснил Конашенков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220515/kherson-1788645992.html
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Последствия украинского обстрела в пригороде Херсона
Последствия украинского обстрела в пригороде Херсона
2022-05-17T11:54
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РИА Новости
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в мире, херсон, украина
11:54 17.05.2022 (обновлено: 15:46 17.05.2022)
Украинские националисты в понедельник ударили из "Смерча" по Херсону
Минобороны: украинские националисты в понедельник ударили из "Смерча" по Херсону