https://ria.ru/20220517/kherson-1788979424.html

Украинские националисты в понедельник ударили из "Смерча" по Херсону

Украинские националисты в понедельник ударили из "Смерча" по Херсону - РИА Новости, 17.05.2022

Украинские националисты в понедельник ударили из "Смерча" по Херсону

Украинские войска обстреляли снарядами реактивной системой залпового огня "Смерч" жилые кварталы Херсона, все боеприпасы были сбиты в воздухе российской ПВО,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:54

2022-05-17T11:54

2022-05-17T15:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли снарядами реактивной системой залпового огня "Смерч" жилые кварталы Херсона, все боеприпасы были сбиты в воздухе российской ПВО, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вчера с 10.00 до 11.00 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня "Смерч" нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов", - сказал генерал.Он подчеркнул, что подразделений российских войск в Херсоне нет. "Об этом киевскому режиму хорошо известно. Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации", - пояснил Конашенков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/kherson-1788645992.html

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Последствия украинского обстрела в пригороде Херсона Последствия украинского обстрела в пригороде Херсона 2022-05-17T11:54 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, украина