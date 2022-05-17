https://ria.ru/20220517/kherd-1789028675.html
Эмбер Херд подтвердила сокращение своей роли в продолжении "Аквамена"
Эмбер Херд подтвердила сокращение своей роли в продолжении "Аквамена" - РИА Новости, 17.05.2022
Эмбер Херд подтвердила сокращение своей роли в продолжении "Аквамена"
Эмбер Херд подтвердила сокращение своей роли в продолжении "Аквамена" из-за суда с Джонни Деппом, сообщает Entertainment. Актриса заявила, что в результате... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:37
2022-05-17T18:37
2022-05-17T18:37
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Эмбер Херд подтвердила сокращение своей роли в продолжении "Аквамена" из-за суда с Джонни Деппом, сообщает Entertainment. Актриса заявила, что в результате громких разбирательств со звездой "Пиратов Карибского моря" она вынуждена бороться за свою карьеру.По словам актрисы, ей пришлось приложить много усилий, чтобы остаться в "Лиге справедливости" и "Аквамене". Договор с компанией Warner Bros. подразумевал участие в трех фильмах ("Лига справедливости", "Аквамен" и "Аквамен 2"), плата за съемки должна была возрастать с каждой новой картиной. Во время скандала с Джонни Деппом компания всерьез думала разорвать с Херд контракт, говорится в сообщении.Переговоры привели к тому, что Эмбер оставили во второй части "Аквамена", но сильно урезали появление ее персонажа на экране. Теперь ее героиню Меру можно увидеть только в общей сложности 10 минут.Отвечая на вопрос, снимается ли она в данный момент, Херд заявила, что недавно участвовала в создании независимого кино, которое снимали в Гватемале. По словам девушки, ей заплатили за него 65 тысяч долларов.
https://ria.ru/20220517/rozygrysh-1788920852.html
https://ria.ru/20220504/kherd-1786776977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, эмбер херд, новости культуры
Эмбер Херд подтвердила сокращение своей роли в продолжении "Аквамена"
Эмбер Херд подтвердила сокращение своей роли в продолжении "Аквамена" из-за суда
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости.
Эмбер Херд подтвердила сокращение своей роли в продолжении "Аквамена" из-за суда с Джонни Деппом, сообщает
Entertainment. Актриса заявила, что в результате громких разбирательств со звездой "Пиратов Карибского моря" она вынуждена бороться за свою карьеру.
"Мне приходится серьезно бороться, чтобы сохранить свою карьеру из-за суда. Я потеряла возможности. Меня уволили с работы, из компаний", – заявила Херд.
По словам актрисы, ей пришлось приложить много усилий, чтобы остаться в "Лиге справедливости" и "Аквамене". Договор с компанией Warner Bros. подразумевал участие в трех фильмах ("Лига справедливости", "Аквамен" и "Аквамен 2"), плата за съемки должна была возрастать с каждой новой картиной. Во время скандала с Джонни Деппом компания всерьез думала разорвать с Херд контракт, говорится в сообщении.
Переговоры привели к тому, что Эмбер оставили во второй части "Аквамена", но сильно урезали появление ее персонажа на экране. Теперь ее героиню Меру можно увидеть только в общей сложности 10 минут.
"Мне дали одну версию сценария, а потом давали новые и новые варианты, в которых было все меньше сцен с моим персонажем. Они убрали кучу всего", – заключила Херд.
Отвечая на вопрос, снимается ли она в данный момент, Херд заявила, что недавно участвовала в создании независимого кино, которое снимали в Гватемале. По словам девушки, ей заплатили за него 65 тысяч долларов.