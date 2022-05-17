https://ria.ru/20220517/kherd-1789028675.html

Эмбер Херд подтвердила сокращение своей роли в продолжении "Аквамена"

Эмбер Херд подтвердила сокращение своей роли в продолжении "Аквамена" - РИА Новости, 17.05.2022

Эмбер Херд подтвердила сокращение своей роли в продолжении "Аквамена"

Эмбер Херд подтвердила сокращение своей роли в продолжении "Аквамена" из-за суда с Джонни Деппом, сообщает Entertainment. Актриса заявила, что в результате... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:37

2022-05-17T18:37

2022-05-17T18:37

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Эмбер Херд подтвердила сокращение своей роли в продолжении "Аквамена" из-за суда с Джонни Деппом, сообщает Entertainment. Актриса заявила, что в результате громких разбирательств со звездой "Пиратов Карибского моря" она вынуждена бороться за свою карьеру.По словам актрисы, ей пришлось приложить много усилий, чтобы остаться в "Лиге справедливости" и "Аквамене". Договор с компанией Warner Bros. подразумевал участие в трех фильмах ("Лига справедливости", "Аквамен" и "Аквамен 2"), плата за съемки должна была возрастать с каждой новой картиной. Во время скандала с Джонни Деппом компания всерьез думала разорвать с Херд контракт, говорится в сообщении.Переговоры привели к тому, что Эмбер оставили во второй части "Аквамена", но сильно урезали появление ее персонажа на экране. Теперь ее героиню Меру можно увидеть только в общей сложности 10 минут.Отвечая на вопрос, снимается ли она в данный момент, Херд заявила, что недавно участвовала в создании независимого кино, которое снимали в Гватемале. По словам девушки, ей заплатили за него 65 тысяч долларов.

https://ria.ru/20220517/rozygrysh-1788920852.html

https://ria.ru/20220504/kherd-1786776977.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, эмбер херд, новости культуры