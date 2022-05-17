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Росгвардия уничтожила подразделение украинских войск под Харьковом - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/kharkov-1789084996.html
Росгвардия уничтожила подразделение украинских войск под Харьковом
Росгвардия уничтожила подразделение украинских войск под Харьковом - РИА Новости, 17.05.2022
Росгвардия уничтожила подразделение украинских войск под Харьковом
Спецназ Росгвардии уничтожил подразделение украинских войск и боевую технику противника в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:37
2022-05-17T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил подразделение украинских войск и боевую технику противника в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что поисковая группа спецназа Росгвардии проводила разведывательно-засадные действия в одном из населенных пунктов Харьковской области. Разведка обнаружила перемещение бронегруппы противника."Завязался бой, в ходе которого часть сил противника под прикрытием огня БМП попыталась обойти позиции поисковой группы росвардейцев по флангу. Сориентировавшись в складывающейся обстановке, спецназовцы Росгвардии отвлекли огонь противника на себя. В это же время БМП националистов был уничтожен точным выстрелом из РПГ-30", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что спецназовцы Росгвардии передали координаты цели артиллерийскому расчету МО РФ для нанесения огневого поражения. В результате было уничтожено около десяти человек и два БМП.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/natsionalisty-1788078988.html
https://ria.ru/20220502/rosgvardiya-1786529496.html
https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1788981675.html
россия
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в мире, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, харьковская область, ситуация в днр и лнр
17:37 17.05.2022
 
Росгвардия уничтожила подразделение украинских войск под Харьковом

Спецназ Росгвардии уничтожила подразделение украинских войск в Харьковской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии
Военнослужащий Росгвардии - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Военнослужащий Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил подразделение украинских войск и боевую технику противника в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что поисковая группа спецназа Росгвардии проводила разведывательно-засадные действия в одном из населенных пунктов Харьковской области. Разведка обнаружила перемещение бронегруппы противника.
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Росгвардия задержала 26 украинских националистов в Харьковской области
"Завязался бой, в ходе которого часть сил противника под прикрытием огня БМП попыталась обойти позиции поисковой группы росвардейцев по флангу. Сориентировавшись в складывающейся обстановке, спецназовцы Росгвардии отвлекли огонь противника на себя. В это же время БМП националистов был уничтожен точным выстрелом из РПГ-30", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что спецназовцы Росгвардии передали координаты цели артиллерийскому расчету МО РФ для нанесения огневого поражения. В результате было уничтожено около десяти человек и два БМП.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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