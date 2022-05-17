https://ria.ru/20220517/khabarovsk-1788923106.html

В Хабаровске "заминировали" все школы

В Хабаровске "заминировали" все школы - РИА Новости, 17.05.2022

В Хабаровске "заминировали" все школы

Сообщение о "минировании" всех школ Хабаровска поступило в 19-й раз с начала года, идет эвакуация учеников и персонала, сообщает мэрия. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T03:48

2022-05-17T03:48

2022-05-17T03:48

происшествия

хабаровск

россия

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ХАБАРОВСК, 17 мая - РИА Новости. Сообщение о "минировании" всех школ Хабаровска поступило в 19-й раз с начала года, идет эвакуация учеников и персонала, сообщает мэрия.С начала года это уже 19-й случай, когда школы массово эвакуируют. До этого электронные письма с угрозами о якобы "заложенных взрывных устройствах" поступали в мэрию, вузы, детсады, аэропорт, ж/д вокзал, больницы и торговые центры Хабаровска. Комсомольские-на-Амуре школы и другие учреждения образования, торговые центры, а также музеи и суд эвакуировали из-за ложных угроз. Впервые в апреле "заминировали" законодательную думу Хабаровского края, сообщение, как и в других случаях, оказалось ложным.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) - лишение свободы на пять лет.

https://ria.ru/20220517/shkoly-1788919238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, хабаровск, россия