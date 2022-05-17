В Хабаровске "заминировали" все школы
В Хабаровске в 19-й раз с начала года "заминировали" все школы
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 17 мая - РИА Новости. Сообщение о "минировании" всех школ Хабаровска поступило в 19-й раз с начала года, идет эвакуация учеников и персонала, сообщает мэрия.
"Школы города Хабаровска снова заминировали. От злоумышленника поступила угроза о взрывном средстве в каждой школе города. Оставить без внимания угрозу спецслужбы не имеют права. Учебные заведения города будут эвакуированы. Безопасность детей будет обеспечена. Сейчас службы занимаются поиском злоумышленника", - говорится в сообщении.
С начала года это уже 19-й случай, когда школы массово эвакуируют. До этого электронные письма с угрозами о якобы "заложенных взрывных устройствах" поступали в мэрию, вузы, детсады, аэропорт, ж/д вокзал, больницы и торговые центры Хабаровска. Комсомольские-на-Амуре школы и другие учреждения образования, торговые центры, а также музеи и суд эвакуировали из-за ложных угроз. Впервые в апреле "заминировали" законодательную думу Хабаровского края, сообщение, как и в других случаях, оказалось ложным.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) - лишение свободы на пять лет.