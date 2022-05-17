Рейтинг@Mail.ru
Кешбэк на покупку путевок в детские подмосковные лагеря увеличат до 50% - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220517/keshbek-1789122354.html
Кешбэк на покупку путевок в детские подмосковные лагеря увеличат до 50%
Кешбэк на покупку путевок в детские подмосковные лагеря увеличат до 50% - РИА Новости, 17.05.2022
Кешбэк на покупку путевок в детские подмосковные лагеря увеличат до 50%
Детские лагеря в Московской области этим летом будут работать без ограничений, а кешбэк на покупку путевок в лагеря по карте "Мир" увеличат до 50%, рассказала... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:21
2022-05-17T20:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789119827_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e90e24891480d9c5728a512d281ac7fe.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Детские лагеря в Московской области этим летом будут работать без ограничений, а кешбэк на покупку путевок в лагеря по карте "Мир" увеличат до 50%, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360".Лагеря начнут работать 25 мая. Всего их будет 114, отдохнуть за лето в них смогут более 100 тысяч детей.При этом в конце мая в лагеря на Черном море поедут 1300 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации."Также в этом году родители могут сэкономить на детском отдыхе, купив путевки по программе кешбэка. При условии оплаты картой “Мир” родителю вернется 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей", – добавила вице-губернатор.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789119827_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_b03ddae67be1711b9545e325a1b4fb38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
20:21 17.05.2022
 

Кешбэк на покупку путевок в детские подмосковные лагеря увеличат до 50%

© РИА Новости / Виталий ТимкивВожатые и дети около автобуса во время открытия летней смены
Вожатые и дети около автобуса во время открытия летней смены - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Детские лагеря в Московской области этим летом будут работать без ограничений, а кешбэк на покупку путевок в лагеря по карте "Мир" увеличат до 50%, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360".
Лагеря начнут работать 25 мая. Всего их будет 114, отдохнуть за лето в них смогут более 100 тысяч детей.
"60 детских лагерей примут детей в первую смену. В этом году оздоровительная кампания пройдет без ограничений, лагеря будут работать на полную мощность", – сказала Каклюгина.
При этом в конце мая в лагеря на Черном море поедут 1300 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
"Также в этом году родители могут сэкономить на детском отдыхе, купив путевки по программе кешбэка. При условии оплаты картой “Мир” родителю вернется 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей", – добавила вице-губернатор.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала