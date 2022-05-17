https://ria.ru/20220517/keshbek-1789122354.html

Кешбэк на покупку путевок в детские подмосковные лагеря увеличат до 50%

Кешбэк на покупку путевок в детские подмосковные лагеря увеличат до 50% - РИА Новости, 17.05.2022

Кешбэк на покупку путевок в детские подмосковные лагеря увеличат до 50%

Детские лагеря в Московской области этим летом будут работать без ограничений, а кешбэк на покупку путевок в лагеря по карте "Мир" увеличат до 50%, рассказала... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:21

2022-05-17T20:21

2022-05-17T20:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789119827_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e90e24891480d9c5728a512d281ac7fe.jpg

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Детские лагеря в Московской области этим летом будут работать без ограничений, а кешбэк на покупку путевок в лагеря по карте "Мир" увеличат до 50%, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360".Лагеря начнут работать 25 мая. Всего их будет 114, отдохнуть за лето в них смогут более 100 тысяч детей.При этом в конце мая в лагеря на Черном море поедут 1300 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации."Также в этом году родители могут сэкономить на детском отдыхе, купив путевки по программе кешбэка. При условии оплаты картой “Мир” родителю вернется 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей", – добавила вице-губернатор.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)