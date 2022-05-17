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Кешбэк на покупку путевок в детские подмосковные лагеря увеличат до 50%
Кешбэк на покупку путевок в детские подмосковные лагеря увеличат до 50% - РИА Новости, 17.05.2022
Кешбэк на покупку путевок в детские подмосковные лагеря увеличат до 50%
Детские лагеря в Московской области этим летом будут работать без ограничений, а кешбэк на покупку путевок в лагеря по карте "Мир" увеличат до 50%, рассказала... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:21
2022-05-17T20:21
2022-05-17T20:21
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Детские лагеря в Московской области этим летом будут работать без ограничений, а кешбэк на покупку путевок в лагеря по карте "Мир" увеличат до 50%, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360".Лагеря начнут работать 25 мая. Всего их будет 114, отдохнуть за лето в них смогут более 100 тысяч детей.При этом в конце мая в лагеря на Черном море поедут 1300 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации."Также в этом году родители могут сэкономить на детском отдыхе, купив путевки по программе кешбэка. При условии оплаты картой “Мир” родителю вернется 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей", – добавила вице-губернатор.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости.
Детские лагеря в Московской области этим летом будут работать без ограничений, а кешбэк на покупку путевок в лагеря по карте "Мир" увеличат до 50%, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360
".
Лагеря начнут работать 25 мая. Всего их будет 114, отдохнуть за лето в них смогут более 100 тысяч детей.
"60 детских лагерей примут детей в первую смену. В этом году оздоровительная кампания пройдет без ограничений, лагеря будут работать на полную мощность", – сказала Каклюгина.
При этом в конце мая в лагеря на Черном море поедут 1300 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
"Также в этом году родители могут сэкономить на детском отдыхе, купив путевки по программе кешбэка. При условии оплаты картой “Мир” родителю вернется 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей", – добавила вице-губернатор.