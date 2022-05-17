https://ria.ru/20220517/keshbek-1788970575.html

Ростуризм рассказал, сколько детей отдохнут этим летом по программе кешбэка

Ростуризм рассказал, сколько детей отдохнут этим летом по программе кешбэка - РИА Новости, 17.05.2022

Ростуризм рассказал, сколько детей отдохнут этим летом по программе кешбэка

В рамках программы детского туристического кешбэка до конца лета приобретут еще не менее 100 тысяч путевок, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:45

2022-05-17T11:45

2022-05-17T11:45

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В рамках программы детского туристического кешбэка до конца лета приобретут еще не менее 100 тысяч путевок, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Власти также рассчитывают, что отдохнуть и оздоровиться по программе смогут не менее 450 тысяч детей — в прошлом году их было более 400 тысяч. Ростуризм ранее запустил программу господдержки турпоездок в детские лагеря отдыха. Продажи путевок начались в ночь на 31 марта и продлятся до конца августа. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая до 30 сентября включительно.В пресс-службе ведомства также сообщили, что всего на программу в этом году выделено 7,5 миллиарда рублей. Ростуризм планирует в этом году увеличить количество лагерей – участников программы – оно возрастет до 1,8 тысячи с 1,5 тысяч в прошлом году. А всего ведомство насчитывает 2 263 лагеря детского отдыха. Правила программы "детского кешбэка" в новом сезоне остаются прежними: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на эту же карту 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено. Семьи с несколькими детьми могут получить возврат с каждой купленной путевки.

https://ria.ru/20220505/keshbek-1786927606.html

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Лана Баева

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