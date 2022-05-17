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Ростуризм рассказал, сколько детей отдохнут этим летом по программе кешбэка
Ростуризм рассказал, сколько детей отдохнут этим летом по программе кешбэка - РИА Новости, 17.05.2022
Ростуризм рассказал, сколько детей отдохнут этим летом по программе кешбэка
В рамках программы детского туристического кешбэка до конца лета приобретут еще не менее 100 тысяч путевок, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:45
2022-05-17T11:45
2022-05-17T11:45
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В рамках программы детского туристического кешбэка до конца лета приобретут еще не менее 100 тысяч путевок, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Власти также рассчитывают, что отдохнуть и оздоровиться по программе смогут не менее 450 тысяч детей — в прошлом году их было более 400 тысяч. Ростуризм ранее запустил программу господдержки турпоездок в детские лагеря отдыха. Продажи путевок начались в ночь на 31 марта и продлятся до конца августа. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая до 30 сентября включительно.В пресс-службе ведомства также сообщили, что всего на программу в этом году выделено 7,5 миллиарда рублей. Ростуризм планирует в этом году увеличить количество лагерей – участников программы – оно возрастет до 1,8 тысячи с 1,5 тысяч в прошлом году. А всего ведомство насчитывает 2 263 лагеря детского отдыха. Правила программы "детского кешбэка" в новом сезоне остаются прежними: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на эту же карту 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено. Семьи с несколькими детьми могут получить возврат с каждой купленной путевки.
https://ria.ru/20220505/keshbek-1786927606.html
https://ria.ru/20220517/keshbek-1788958546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, кешбэк, детский отдых, зарина догузова
Ростуризм рассказал, сколько детей отдохнут этим летом по программе кешбэка
Родители до конца лета приобретут еще не менее 100 тысяч путевок с детским кешбэком
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В рамках программы детского туристического кешбэка до конца лета приобретут еще не менее 100 тысяч путевок, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Мы рассчитываем, что до конца лета воспользуется программой еще не менее 100 тысяч детей. Родителям очень нравится", – сказала Догузова в координационном центре при правительстве РФ.
Власти также рассчитывают, что отдохнуть и оздоровиться по программе смогут не менее 450 тысяч детей — в прошлом году их было более 400 тысяч.
Ростуризм ранее запустил программу господдержки турпоездок в детские лагеря отдыха. Продажи путевок начались в ночь на 31 марта и продлятся до конца августа. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая до 30 сентября включительно.
В пресс-службе ведомства также сообщили, что всего на программу в этом году выделено 7,5 миллиарда рублей. Ростуризм планирует в этом году увеличить количество лагерей – участников программы – оно возрастет до 1,8 тысячи с 1,5 тысяч в прошлом году. А всего ведомство насчитывает 2 263 лагеря детского отдыха.
Правила программы "детского кешбэка" в новом сезоне остаются прежними: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на эту же карту 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено. Семьи с несколькими детьми могут получить возврат с каждой купленной путевки.