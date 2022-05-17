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Новый этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября
Новый этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября - РИА Новости, 17.05.2022
Новый этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА В РФ БУДЕТ ЗАПУЩЕН 1 ОКТЯБРЯ, СТАРТ ПРОДАЖ БУДЕТ ДАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЛЕТА - РОСТУРИЗМ РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:48
2022-05-17T10:48
2022-05-17T10:48
туризм
россия
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА В РФ БУДЕТ ЗАПУЩЕН 1 ОКТЯБРЯ, СТАРТ ПРОДАЖ БУДЕТ ДАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЛЕТА - РОСТУРИЗМРИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Материал дополняется
Новый этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября
Ростуризм: новый этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября