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Новый этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября - РИА Новости, 17.05.2022
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Туризм
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Новый этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября
Новый этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября - РИА Новости, 17.05.2022
Новый этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА В РФ БУДЕТ ЗАПУЩЕН 1 ОКТЯБРЯ, СТАРТ ПРОДАЖ БУДЕТ ДАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЛЕТА - РОСТУРИЗМ РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:48
2022-05-17T10:48
туризм
россия
новости - туризм
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СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА В РФ БУДЕТ ЗАПУЩЕН 1 ОКТЯБРЯ, СТАРТ ПРОДАЖ БУДЕТ ДАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЛЕТА - РОСТУРИЗМРИА Новости
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россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Материал дополняется
10:48 17.05.2022
 
Новый этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября

Ростуризм: новый этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТуристы на горе Опук
Туристы на горе Опук - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА В РФ БУДЕТ ЗАПУЩЕН 1 ОКТЯБРЯ, СТАРТ ПРОДАЖ БУДЕТ ДАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЛЕТА - РОСТУРИЗМ
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