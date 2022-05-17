https://ria.ru/20220517/kapremont-1788948600.html

Петр Бирюков: в Москве стартовали работы по капремонту крыш жилых домов

Петр Бирюков: в Москве стартовали работы по капремонту крыш жилых домов - РИА Новости, 17.05.2022

Петр Бирюков: в Москве стартовали работы по капремонту крыш жилых домов

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов в Москве, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:22

2022-05-17T10:22

2022-05-17T10:23

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общество

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов в Москве, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения.По его словам, скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт крыш жилых домов, являющихся объектами культурного наследия. В этом году такие работы запланированы в 23 зданиях, в том числе "Доме с башенками" на Смоленской площади и доходном доме братьев Грибовых на улице Чаплыгина.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков