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Коренные народы Канады потребовали извинений от королевы Британии - РИА Новости, 17.05.2022
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Коренные народы Канады потребовали извинений от королевы Британии
Коренные народы Канады потребовали извинений от королевы Британии - РИА Новости, 17.05.2022
Коренные народы Канады потребовали извинений от королевы Британии
Коренные народы Канады призвали королеву Великобритании Елизавету II принести извинения за работу школ-интернатов для детей коренных жителей страны и выплатить... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T01:51
2022-05-17T05:08
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Коренные народы Канады призвали королеву Великобритании Елизавету II принести извинения за работу школ-интернатов для детей коренных жителей страны и выплатить компенсации выжившим ученикам, сообщает телеканал CBC.С таким заявлением выступили бывшие ученики школ-интернатов, пережившие жестокое обращение, в частности, глава Национального совета метисов Кэссиди Кэрон. По ее словам, королева, как глава Канады и лидер Англиканской церкви, должна принести извинения за деятельность интернатов и связанные с ними скандальные инциденты.Кэрон заявила, что намерена передать соответствующее сообщение сыну королевы принцу Чарльзу, который прибудет в Канаду на этой неделе.Папа Римский Франциск в апреле попросил прощения у Бога и коренных народов Канады в связи со ставшими достоянием гласности скандальными фактами о деятельности в этой стране школ-интернатов для детей коренного населения, которые находились под контролем католической церкви.В мае 2021 года в канадской провинции Британская Колумбия на территории бывшей школы-интерната были обнаружены останки 215 детей в возрасте от трех лет. Эта школа для детей индейцев действовала в 1890-1969 годах под контролем католической церкви. Позже она перешла под контроль федерального правительства и просуществовала до 1978 года.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил практику существования таких учреждений, назвав ее "трагедией". По его словам, детей забирали из семей, а "возвращали сломленными или вовсе не возвращали, без объяснений". Через подобные школы в Канаде прошли более 150 тысяч подростков. Вследствие жестокого обращения и отсутствия ухода в этих интернатах погибли не менее 3,2 тысячи воспитанников.
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в мире, канада, великобритания
01:51 17.05.2022 (обновлено: 05:08 17.05.2022)
 
Коренные народы Канады потребовали извинений от королевы Британии

Коренные народы Канады потребовали извинений от Елизаветы II за работу школ-интернатов

© AP Photo / Steve Parsons/PoolКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Steve Parsons/Pool
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Коренные народы Канады призвали королеву Великобритании Елизавету II принести извинения за работу школ-интернатов для детей коренных жителей страны и выплатить компенсации выжившим ученикам, сообщает телеканал CBC.
С таким заявлением выступили бывшие ученики школ-интернатов, пережившие жестокое обращение, в частности, глава Национального совета метисов Кэссиди Кэрон. По ее словам, королева, как глава Канады и лидер Англиканской церкви, должна принести извинения за деятельность интернатов и связанные с ними скандальные инциденты.
Кэрон заявила, что намерена передать соответствующее сообщение сыну королевы принцу Чарльзу, который прибудет в Канаду на этой неделе.
"Нам нужно, чтобы удовлетворялись основные человеческие потребности в наших сообществах, это является следствием колонизации. Это связано с ассимиляцией, и некоторые финансовые компенсации очень полезны, так как помогают нам двигаться вперед", - приводит телеканал слова Кэрон.
Папа Римский Франциск в апреле попросил прощения у Бога и коренных народов Канады в связи со ставшими достоянием гласности скандальными фактами о деятельности в этой стране школ-интернатов для детей коренного населения, которые находились под контролем католической церкви.
В мае 2021 года в канадской провинции Британская Колумбия на территории бывшей школы-интерната были обнаружены останки 215 детей в возрасте от трех лет. Эта школа для детей индейцев действовала в 1890-1969 годах под контролем католической церкви. Позже она перешла под контроль федерального правительства и просуществовала до 1978 года.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил практику существования таких учреждений, назвав ее "трагедией". По его словам, детей забирали из семей, а "возвращали сломленными или вовсе не возвращали, без объяснений". Через подобные школы в Канаде прошли более 150 тысяч подростков. Вследствие жестокого обращения и отсутствия ухода в этих интернатах погибли не менее 3,2 тысячи воспитанников.
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