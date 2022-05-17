https://ria.ru/20220517/kanada-1788919915.html

Коренные народы Канады потребовали извинений от королевы Британии

Коренные народы Канады потребовали извинений от королевы Британии - РИА Новости, 17.05.2022

Коренные народы Канады потребовали извинений от королевы Британии

Коренные народы Канады призвали королеву Великобритании Елизавету II принести извинения за работу школ-интернатов для детей коренных жителей страны и выплатить... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T01:51

2022-05-17T01:51

2022-05-17T05:08

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Коренные народы Канады призвали королеву Великобритании Елизавету II принести извинения за работу школ-интернатов для детей коренных жителей страны и выплатить компенсации выжившим ученикам, сообщает телеканал CBC.С таким заявлением выступили бывшие ученики школ-интернатов, пережившие жестокое обращение, в частности, глава Национального совета метисов Кэссиди Кэрон. По ее словам, королева, как глава Канады и лидер Англиканской церкви, должна принести извинения за деятельность интернатов и связанные с ними скандальные инциденты.Кэрон заявила, что намерена передать соответствующее сообщение сыну королевы принцу Чарльзу, который прибудет в Канаду на этой неделе.Папа Римский Франциск в апреле попросил прощения у Бога и коренных народов Канады в связи со ставшими достоянием гласности скандальными фактами о деятельности в этой стране школ-интернатов для детей коренного населения, которые находились под контролем католической церкви.В мае 2021 года в канадской провинции Британская Колумбия на территории бывшей школы-интерната были обнаружены останки 215 детей в возрасте от трех лет. Эта школа для детей индейцев действовала в 1890-1969 годах под контролем католической церкви. Позже она перешла под контроль федерального правительства и просуществовала до 1978 года.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил практику существования таких учреждений, назвав ее "трагедией". По его словам, детей забирали из семей, а "возвращали сломленными или вовсе не возвращали, без объяснений". Через подобные школы в Канаде прошли более 150 тысяч подростков. Вследствие жестокого обращения и отсутствия ухода в этих интернатах погибли не менее 3,2 тысячи воспитанников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, канада, великобритания