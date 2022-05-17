https://ria.ru/20220517/kadyrov-1788963922.html

Песков прокомментировал критику Кадырова в свой адрес

Песков прокомментировал критику Кадырова в свой адрес - РИА Новости, 17.05.2022

Песков прокомментировал критику Кадырова в свой адрес

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о критике главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес, отметил, что они состоят в очень добрых отношениях РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:08

2022-05-17T11:08

2022-05-17T11:46

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о критике главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес, отметил, что они состоят в очень добрых отношениях и иногда критикуют друг друга по-дружески."Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях. И в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга по-дружески", — сказал он журналистам.Песков также отметил, что в целом информационная война сейчас ведется против каждого, и "это надо выстоять".Он также рассказал, что у него есть знакомые и друзья, которые с ним не согласны и "не понимают сути происходящего". Представитель Кремля заметил, что будет "делать все возможное, чтобы обратить их в свою веру".

https://ria.ru/20220403/kadyrov-1781567893.html

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Кирилл Волков

дмитрий песков