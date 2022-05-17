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Песков прокомментировал критику Кадырова в свой адрес - РИА Новости, 17.05.2022
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Песков прокомментировал критику Кадырова в свой адрес
Песков прокомментировал критику Кадырова в свой адрес - РИА Новости, 17.05.2022
Песков прокомментировал критику Кадырова в свой адрес
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о критике главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес, отметил, что они состоят в очень добрых отношениях РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:08
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о критике главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес, отметил, что они состоят в очень добрых отношениях и иногда критикуют друг друга по-дружески."Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях. И в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга по-дружески", — сказал он журналистам.Песков также отметил, что в целом информационная война сейчас ведется против каждого, и "это надо выстоять".Он также рассказал, что у него есть знакомые и друзья, которые с ним не согласны и "не понимают сути происходящего". Представитель Кремля заметил, что будет "делать все возможное, чтобы обратить их в свою веру".
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дмитрий песков
11:08 17.05.2022 (обновлено: 11:46 17.05.2022)
 
Песков прокомментировал критику Кадырова в свой адрес

Песков заявил, что они с Кадыровым критикуют друг друга по-дружески

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о критике главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес, отметил, что они состоят в очень добрых отношениях и иногда критикуют друг друга по-дружески.

"Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях. И в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга по-дружески", — сказал он журналистам.

Песков также отметил, что в целом информационная война сейчас ведется против каждого, и "это надо выстоять".

Он также рассказал, что у него есть знакомые и друзья, которые с ним не согласны и "не понимают сути происходящего". Представитель Кремля заметил, что будет "делать все возможное, чтобы обратить их в свою веру".
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