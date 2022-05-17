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СМИ сообщили о приостановке переговоров Индии и России по вертолетам Ка-31 - РИА Новости, 17.05.2022
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СМИ сообщили о приостановке переговоров Индии и России по вертолетам Ка-31
СМИ сообщили о приостановке переговоров Индии и России по вертолетам Ка-31 - РИА Новости, 17.05.2022
СМИ сообщили о приостановке переговоров Индии и России по вертолетам Ка-31
Индия приостановила переговоры с Россией о покупке 10 вертолетов Ка-31 из-за неопределенности в поставках оружия на фоне операции России на Украине, сообщает... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:50
2022-05-17T11:50
индия
россия
рособоронэкспорт
вертолеты россии
ка-31
украина
в мире
оружие
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Индия приостановила переговоры с Россией о покупке 10 вертолетов Ка-31 из-за неопределенности в поставках оружия на фоне операции России на Украине, сообщает индийское издание Defense News со ссылкой на источники."Правительство Индии на неопределенный срок приостановило переговоры с "Рособоронэкспортом" и производителем оригинального оборудования - "Вертолетами России", - пишет издание. Сообщается, что приостановка вызвана в том числе проблемами, связанными с платежными переводами.Индия обратилась с просьбой к России о покупке Ка-31 в мае 2019 года, но вмешалась пандемия коронавируса. Переговоры возобновились в феврале 2022 года после того, как стороны условились о цене в 520 миллионов долларов за 10 вертолетов Ка-31, однако из-за неопределенности, вызванной спецоперацией на Украине, Индия решила свернуть их, отмечает Defense News.На вооружении военно-морских сил Индии состоят 14 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31.
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индия, россия, рособоронэкспорт, вертолеты россии, ка-31, украина, в мире, оружие
11:50 17.05.2022
 
СМИ сообщили о приостановке переговоров Индии и России по вертолетам Ка-31

Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31

© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии
Флаги России и Индии
© Радио Sputnik, Олег Обухов
Флаги России и Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Индия приостановила переговоры с Россией о покупке 10 вертолетов Ка-31 из-за неопределенности в поставках оружия на фоне операции России на Украине, сообщает индийское издание Defense News со ссылкой на источники.
"Правительство Индии на неопределенный срок приостановило переговоры с "Рособоронэкспортом" и производителем оригинального оборудования - "Вертолетами России", - пишет издание. Сообщается, что приостановка вызвана в том числе проблемами, связанными с платежными переводами.
Индия обратилась с просьбой к России о покупке Ка-31 в мае 2019 года, но вмешалась пандемия коронавируса. Переговоры возобновились в феврале 2022 года после того, как стороны условились о цене в 520 миллионов долларов за 10 вертолетов Ка-31, однако из-за неопределенности, вызванной спецоперацией на Украине, Индия решила свернуть их, отмечает Defense News.
На вооружении военно-морских сил Индии состоят 14 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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ИндияРоссияРособоронэкспортВертолеты РоссииКа-31УкраинаВ миреОружие
 
 
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