https://ria.ru/20220517/ka-31-1788977700.html

СМИ сообщили о приостановке переговоров Индии и России по вертолетам Ка-31

СМИ сообщили о приостановке переговоров Индии и России по вертолетам Ка-31 - РИА Новости, 17.05.2022

СМИ сообщили о приостановке переговоров Индии и России по вертолетам Ка-31

Индия приостановила переговоры с Россией о покупке 10 вертолетов Ка-31 из-за неопределенности в поставках оружия на фоне операции России на Украине, сообщает... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:50

2022-05-17T11:50

2022-05-17T11:50

индия

россия

рособоронэкспорт

вертолеты россии

ка-31

украина

в мире

оружие

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Индия приостановила переговоры с Россией о покупке 10 вертолетов Ка-31 из-за неопределенности в поставках оружия на фоне операции России на Украине, сообщает индийское издание Defense News со ссылкой на источники."Правительство Индии на неопределенный срок приостановило переговоры с "Рособоронэкспортом" и производителем оригинального оборудования - "Вертолетами России", - пишет издание. Сообщается, что приостановка вызвана в том числе проблемами, связанными с платежными переводами.Индия обратилась с просьбой к России о покупке Ка-31 в мае 2019 года, но вмешалась пандемия коронавируса. Переговоры возобновились в феврале 2022 года после того, как стороны условились о цене в 520 миллионов долларов за 10 вертолетов Ка-31, однако из-за неопределенности, вызванной спецоперацией на Украине, Индия решила свернуть их, отмечает Defense News.На вооружении военно-морских сил Индии состоят 14 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31.

https://ria.ru/20220506/akkreditivy-1787155891.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

индия, россия, рособоронэкспорт, вертолеты россии, ка-31, украина, в мире, оружие