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"Парад извращенцев": британцев возмутило "Евровидение" - РИА Новости, 17.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220517/izvraschentsy-1788918281.html
"Парад извращенцев": британцев возмутило "Евровидение"
"Парад извращенцев": британцев возмутило "Евровидение" - РИА Новости, 17.05.2022
"Парад извращенцев": британцев возмутило "Евровидение"
Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали международный песенный конкурс "Евровидение-2022". Свое мнение они выразили в комментариях к... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T00:52
2022-05-17T00:52
шоубиз
украина
великобритания
европейский вещательный союз
евровидение
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали международный песенный конкурс "Евровидение-2022". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье."Великобритания завоевала второе место, потому что поддержала Украину. Поскольку музыкальные способности больше не ценятся на "Евровидении" (победители и их песни забыты), возможно, стоит поменять формат и превратить конкурс в соревнования по политической популярности", - считает MartinFrost."Если "Евровидение" – политический конкурс, то в этом году это подтвердилось, если учесть, кто оказался на верхушке, равно как и то, кто оказался внизу – Германия и Франция", - поддержал предыдущего комментатора PhilipBrooks."Меня нужно привязать к стулу, чтобы заставить смотреть это шоу китча", - отмечает Madeleine Richardson."Это просто парад извращенцев", - резюмировал Reginald Hey.Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов.Kalush Orchestra вырвали победу благодаря голосам зрителей конкурса, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри отдало предпочтение музыканту из Великобритании Сэму Райдеру.После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам Евровидения пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, великобритания, европейский вещательный союз , евровидение
00:52 17.05.2022
 
"Парад извращенцев": британцев возмутило "Евровидение"

Читатели The Telegraph раскритиковали результаты конкурса "Евровидение-2022"

© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни "Евровидение-2022"
Украинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни "Евровидение-2022". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали международный песенный конкурс "Евровидение-2022". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
"Великобритания завоевала второе место, потому что поддержала Украину. Поскольку музыкальные способности больше не ценятся на "Евровидении" (победители и их песни забыты), возможно, стоит поменять формат и превратить конкурс в соревнования по политической популярности", - считает MartinFrost.
"Если "Евровидение" – политический конкурс, то в этом году это подтвердилось, если учесть, кто оказался на верхушке, равно как и то, кто оказался внизу – Германия и Франция", - поддержал предыдущего комментатора PhilipBrooks.
"Меня нужно привязать к стулу, чтобы заставить смотреть это шоу китча", - отмечает Madeleine Richardson.
"Это просто парад извращенцев", - резюмировал Reginald Hey.
Украинская группа Kalush Orchestra после победы в конкурсе песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 04:53Шоубиз
Организаторов Евровидения-2022 обвинили в подмене оценок
Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов.
Kalush Orchestra вырвали победу благодаря голосам зрителей конкурса, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри отдало предпочтение музыканту из Великобритании Сэму Райдеру.
После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам Евровидения пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ШоубизУкраинаВеликобританияЕвропейский вещательный союзЕвровидение
 
 
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