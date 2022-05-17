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"Парад извращенцев": британцев возмутило "Евровидение"

"Парад извращенцев": британцев возмутило "Евровидение" - РИА Новости, 17.05.2022

"Парад извращенцев": британцев возмутило "Евровидение"

Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали международный песенный конкурс "Евровидение-2022". Свое мнение они выразили в комментариях к... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T00:52

2022-05-17T00:52

2022-05-17T00:52

шоубиз

украина

великобритания

европейский вещательный союз

евровидение

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали международный песенный конкурс "Евровидение-2022". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье."Великобритания завоевала второе место, потому что поддержала Украину. Поскольку музыкальные способности больше не ценятся на "Евровидении" (победители и их песни забыты), возможно, стоит поменять формат и превратить конкурс в соревнования по политической популярности", - считает MartinFrost."Если "Евровидение" – политический конкурс, то в этом году это подтвердилось, если учесть, кто оказался на верхушке, равно как и то, кто оказался внизу – Германия и Франция", - поддержал предыдущего комментатора PhilipBrooks."Меня нужно привязать к стулу, чтобы заставить смотреть это шоу китча", - отмечает Madeleine Richardson."Это просто парад извращенцев", - резюмировал Reginald Hey.Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов.Kalush Orchestra вырвали победу благодаря голосам зрителей конкурса, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри отдало предпочтение музыканту из Великобритании Сэму Райдеру.После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам Евровидения пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220516/makhinatsii-1788719855.html

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украина, великобритания, европейский вещательный союз , евровидение