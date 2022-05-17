https://ria.ru/20220517/izolyatsiya-1789095595.html

Президент Эстонии признал, что Россию не удастся "полностью изолировать"

Президент Эстонии признал, что Россию не удастся "полностью изолировать" - РИА Новости, 17.05.2022

Президент Эстонии признал, что Россию не удастся "полностью изолировать"

Президент Эстонии Алар Карис признал, что не удастся "полностью изолировать" Россию. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:16

2022-05-17T18:16

2022-05-17T18:35

в мире

эстония

россия

алар карис

санкции в отношении россии

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис признал, что не удастся "полностью изолировать" Россию."Конечно, мы не сможем полностью изолировать Россию. Нам нужно искать пути, чтобы общаться с Россией другими способами и вести какой-то бизнес с Россией. Но это занимает время, и это может занять даже десятилетия", - заявил глава Эстонии в интервью американскому журналу Newsweek. В то же время Карис отметил, что вести дела с Россией "как обычно" уже не получится, каким бы ни был результат спецоперации на Украине.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент также заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220423/izolyatsiya-1785113958.html

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Кирилл Волков

в мире, эстония, россия, алар карис, санкции в отношении россии, украина, ситуация в днр и лнр