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Президент Эстонии признал, что Россию не удастся "полностью изолировать" - РИА Новости, 17.05.2022
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Президент Эстонии признал, что Россию не удастся "полностью изолировать"
Президент Эстонии признал, что Россию не удастся "полностью изолировать" - РИА Новости, 17.05.2022
Президент Эстонии признал, что Россию не удастся "полностью изолировать"
Президент Эстонии Алар Карис признал, что не удастся "полностью изолировать" Россию. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:16
2022-05-17T18:35
в мире
эстония
россия
алар карис
санкции в отношении россии
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис признал, что не удастся "полностью изолировать" Россию."Конечно, мы не сможем полностью изолировать Россию. Нам нужно искать пути, чтобы общаться с Россией другими способами и вести какой-то бизнес с Россией. Но это занимает время, и это может занять даже десятилетия", - заявил глава Эстонии в интервью американскому журналу Newsweek. В то же время Карис отметил, что вести дела с Россией "как обычно" уже не получится, каким бы ни был результат спецоперации на Украине.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент также заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, эстония, россия, алар карис, санкции в отношении россии, украина, ситуация в днр и лнр
18:16 17.05.2022 (обновлено: 18:35 17.05.2022)
 
Президент Эстонии признал, что Россию не удастся "полностью изолировать"

Президент Эстонии Карис признал, что Россию не удастся "полностью изолировать"

© AP Photo / Raul MeeАлар Карис
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Raul Mee
Алар Карис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис признал, что не удастся "полностью изолировать" Россию.
"Конечно, мы не сможем полностью изолировать Россию. Нам нужно искать пути, чтобы общаться с Россией другими способами и вести какой-то бизнес с Россией. Но это занимает время, и это может занять даже десятилетия", - заявил глава Эстонии в интервью американскому журналу Newsweek. В то же время Карис отметил, что вести дела с Россией "как обычно" уже не получится, каким бы ни был результат спецоперации на Украине.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент также заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 20:08
Шредер: Россию невозможно изолировать в долгосрочной перспективе
 
В миреЭстонияРоссияАлар КарисСанкции в отношении РоссииУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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