18:16 17.05.2022 (обновлено: 18:35 17.05.2022)
Президент Эстонии признал, что Россию не удастся "полностью изолировать"
Президент Эстонии Карис признал, что Россию не удастся "полностью изолировать"
© AP Photo / Raul MeeАлар Карис
© AP Photo / Raul Mee
Алар Карис. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис признал, что не удастся "полностью изолировать" Россию.
"Конечно, мы не сможем полностью изолировать Россию. Нам нужно искать пути, чтобы общаться с Россией другими способами и вести какой-то бизнес с Россией. Но это занимает время, и это может занять даже десятилетия", - заявил глава Эстонии в интервью американскому журналу Newsweek. В то же время Карис отметил, что вести дела с Россией "как обычно" уже не получится, каким бы ни был результат спецоперации на Украине.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент также заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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