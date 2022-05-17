https://ria.ru/20220517/izolyatsiya-1788956283.html
Россию невозможно изолировать, заявили в Кремле
Россию невозможно изолировать, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.05.2022
Россию невозможно изолировать, заявили в Кремле
Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:43
2022-05-17T10:43
2022-05-17T11:01
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В наше время невозможно одну шестую часть суши изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно", - сказал он на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".Песков добавил, что Россия продолжит доносить свою точку зрения.
https://ria.ru/20220517/peskov-1788961274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков
10:43 17.05.2022 (обновлено: 11:01 17.05.2022)
Россию невозможно изолировать, заявили в Кремле
Песков: Россию невозможно изолировать ни экономически, ни информационно