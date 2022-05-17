https://ria.ru/20220517/izolyatsiya-1788956283.html

Россию невозможно изолировать, заявили в Кремле

Россию невозможно изолировать, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.05.2022

Россию невозможно изолировать, заявили в Кремле

Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:43

2022-05-17T10:43

2022-05-17T11:01

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В наше время невозможно одну шестую часть суши изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно", - сказал он на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".Песков добавил, что Россия продолжит доносить свою точку зрения.

https://ria.ru/20220517/peskov-1788961274.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, дмитрий песков