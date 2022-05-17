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Россию невозможно изолировать, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.05.2022
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Россию невозможно изолировать, заявили в Кремле
Россию невозможно изолировать, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.05.2022
Россию невозможно изолировать, заявили в Кремле
Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:43
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в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В наше время невозможно одну шестую часть суши изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно", - сказал он на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".Песков добавил, что Россия продолжит доносить свою точку зрения.
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в мире, россия, дмитрий песков
10:43 17.05.2022 (обновлено: 11:01 17.05.2022)
 
Россию невозможно изолировать, заявили в Кремле

Песков: Россию невозможно изолировать ни экономически, ни информационно

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В наше время невозможно одну шестую часть суши изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно", - сказал он на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
10:58
Песков рассказал, какие страны ведут информационные войны
Песков добавил, что Россия продолжит доносить свою точку зрения.
 
В миреРоссияДмитрий Песков
 
 
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