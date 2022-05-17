Рейтинг@Mail.ru
Власти Кубани разрабатывают меры поддержки местных IT-компаний - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20220517/it-kompanii-1789078996.html
Власти Кубани разрабатывают меры поддержки местных IT-компаний
Власти Кубани разрабатывают меры поддержки местных IT-компаний - РИА Новости, 17.05.2022
Власти Кубани разрабатывают меры поддержки местных IT-компаний
Власти Краснодарского края разрабатывают региональные меры поддержки местных IT-компаний, в числе которых снижение налоговой ставки на доход с 6% до 1% и... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:19
2022-05-17T17:19
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
сергей лавров
россия
краснодар
украина
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579036119_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_7e79bf3477421790120853415860ab0a.jpg
КРАСНОДАР, 17 мая – РИА Новости. Власти Краснодарского края разрабатывают региональные меры поддержки местных IT-компаний, в числе которых снижение налоговой ставки на доход с 6% до 1% и увеличение размера инвестиционного налогового вычета с 50% до 70%, сообщает администрация края."Из-за санкций многие западные страны прекратили поставки и остановили техподдержку программных продуктов. Но такое решение создает условия для ускоренного импортозамещения и развития отечественной сферы высоких технологий. Сегодня в крае работают порядка 1200 IТ-компаний. Поэтому основная наша задача подержать IT-специалистов, создать комфортные условия для их развития", – приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева, который обсудил возможное импортозамещение в сфере информационных технологий на встрече с представителями отрасли.Кондратьев отметил, что для IT-компаний на Кубани разрабатывают региональные меры поддержки."В планах снизить налоговую ставку на доход по упрощенной системе налогообложения – с 6% до 1%. Это затронет более 200 организаций. А также увеличить размер инвестиционного налогового вычета – с 50% до 70%. Освободившиеся средства можно вложить в модернизацию предприятия", - уточнили в администрации.Губернатор добавил, что повысить комфорт ведения бизнеса в сфере информационных технологий позволит открытие IT-парка в Краснодаре, где планируют организовать 500 рабочих мест. Кроме того, замгубернатора края Александр Руппель отметил, что еще одним стимулом привлечения молодых специалистов станет федеральная ипотека по льготной ставке до 5% годовых. Уточняется, что власти региона разработали краевой законопроект и готовы снизить ставку еще больше – до 2% за счет краевого бюджета. Это вопрос сейчас находится на стадии обсуждения, уточнил Руппель.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220516/kuban-1788911006.html
https://ria.ru/20220516/fap-1788887541.html
россия
краснодар
украина
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579036119_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e484f1e310ea2400a63e91958dad7f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вениамин кондратьев, сергей лавров, россия, краснодар, украина, краснодарский край
17:19 17.05.2022
 
Власти Кубани разрабатывают меры поддержки местных IT-компаний

Власти Краснодарского края разрабатывают меры поддержки местных IT-компаний

© Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Pixabay / Bartek Zakrzewski
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 мая – РИА Новости. Власти Краснодарского края разрабатывают региональные меры поддержки местных IT-компаний, в числе которых снижение налоговой ставки на доход с 6% до 1% и увеличение размера инвестиционного налогового вычета с 50% до 70%, сообщает администрация края.
"Из-за санкций многие западные страны прекратили поставки и остановили техподдержку программных продуктов. Но такое решение создает условия для ускоренного импортозамещения и развития отечественной сферы высоких технологий. Сегодня в крае работают порядка 1200 IТ-компаний. Поэтому основная наша задача подержать IT-специалистов, создать комфортные условия для их развития", – приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева, который обсудил возможное импортозамещение в сфере информационных технологий на встрече с представителями отрасли.
Девушка возле батареи у себя дома - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 22:19Краснодарский край
Кубань выделит шесть миллиардов рублей на подготовку к отопительному сезону
Кондратьев отметил, что для IT-компаний на Кубани разрабатывают региональные меры поддержки.
"В планах снизить налоговую ставку на доход по упрощенной системе налогообложения – с 6% до 1%. Это затронет более 200 организаций. А также увеличить размер инвестиционного налогового вычета – с 50% до 70%. Освободившиеся средства можно вложить в модернизацию предприятия", - уточнили в администрации.
Губернатор добавил, что повысить комфорт ведения бизнеса в сфере информационных технологий позволит открытие IT-парка в Краснодаре, где планируют организовать 500 рабочих мест. Кроме того, замгубернатора края Александр Руппель отметил, что еще одним стимулом привлечения молодых специалистов станет федеральная ипотека по льготной ставке до 5% годовых. Уточняется, что власти региона разработали краевой законопроект и готовы снизить ставку еще больше – до 2% за счет краевого бюджета. Это вопрос сейчас находится на стадии обсуждения, уточнил Руппель.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 19:17Краснодарский край
На Кубани планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов
 
Краснодарский крайЭкономикаВениамин КондратьевСергей ЛавровРоссияКраснодарУкраинаКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала