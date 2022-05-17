Власти Кубани разрабатывают меры поддержки местных IT-компаний
Власти Краснодарского края разрабатывают меры поддержки местных IT-компаний
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 мая – РИА Новости. Власти Краснодарского края разрабатывают региональные меры поддержки местных IT-компаний, в числе которых снижение налоговой ставки на доход с 6% до 1% и увеличение размера инвестиционного налогового вычета с 50% до 70%, сообщает администрация края.
"Из-за санкций многие западные страны прекратили поставки и остановили техподдержку программных продуктов. Но такое решение создает условия для ускоренного импортозамещения и развития отечественной сферы высоких технологий. Сегодня в крае работают порядка 1200 IТ-компаний. Поэтому основная наша задача подержать IT-специалистов, создать комфортные условия для их развития", – приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева, который обсудил возможное импортозамещение в сфере информационных технологий на встрече с представителями отрасли.
Кондратьев отметил, что для IT-компаний на Кубани разрабатывают региональные меры поддержки.
"В планах снизить налоговую ставку на доход по упрощенной системе налогообложения – с 6% до 1%. Это затронет более 200 организаций. А также увеличить размер инвестиционного налогового вычета – с 50% до 70%. Освободившиеся средства можно вложить в модернизацию предприятия", - уточнили в администрации.
Губернатор добавил, что повысить комфорт ведения бизнеса в сфере информационных технологий позволит открытие IT-парка в Краснодаре, где планируют организовать 500 рабочих мест. Кроме того, замгубернатора края Александр Руппель отметил, что еще одним стимулом привлечения молодых специалистов станет федеральная ипотека по льготной ставке до 5% годовых. Уточняется, что власти региона разработали краевой законопроект и готовы снизить ставку еще больше – до 2% за счет краевого бюджета. Это вопрос сейчас находится на стадии обсуждения, уточнил Руппель.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.