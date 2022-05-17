https://ria.ru/20220517/it-kompanii-1789078996.html

Власти Кубани разрабатывают меры поддержки местных IT-компаний

Власти Кубани разрабатывают меры поддержки местных IT-компаний - РИА Новости, 17.05.2022

Власти Кубани разрабатывают меры поддержки местных IT-компаний

Власти Краснодарского края разрабатывают региональные меры поддержки местных IT-компаний, в числе которых снижение налоговой ставки на доход с 6% до 1% и... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:19

2022-05-17T17:19

2022-05-17T17:19

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

сергей лавров

россия

краснодар

украина

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 мая – РИА Новости. Власти Краснодарского края разрабатывают региональные меры поддержки местных IT-компаний, в числе которых снижение налоговой ставки на доход с 6% до 1% и увеличение размера инвестиционного налогового вычета с 50% до 70%, сообщает администрация края."Из-за санкций многие западные страны прекратили поставки и остановили техподдержку программных продуктов. Но такое решение создает условия для ускоренного импортозамещения и развития отечественной сферы высоких технологий. Сегодня в крае работают порядка 1200 IТ-компаний. Поэтому основная наша задача подержать IT-специалистов, создать комфортные условия для их развития", – приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева, который обсудил возможное импортозамещение в сфере информационных технологий на встрече с представителями отрасли.Кондратьев отметил, что для IT-компаний на Кубани разрабатывают региональные меры поддержки."В планах снизить налоговую ставку на доход по упрощенной системе налогообложения – с 6% до 1%. Это затронет более 200 организаций. А также увеличить размер инвестиционного налогового вычета – с 50% до 70%. Освободившиеся средства можно вложить в модернизацию предприятия", - уточнили в администрации.Губернатор добавил, что повысить комфорт ведения бизнеса в сфере информационных технологий позволит открытие IT-парка в Краснодаре, где планируют организовать 500 рабочих мест. Кроме того, замгубернатора края Александр Руппель отметил, что еще одним стимулом привлечения молодых специалистов станет федеральная ипотека по льготной ставке до 5% годовых. Уточняется, что власти региона разработали краевой законопроект и готовы снизить ставку еще больше – до 2% за счет краевого бюджета. Это вопрос сейчас находится на стадии обсуждения, уточнил Руппель.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220516/kuban-1788911006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, вениамин кондратьев, сергей лавров, россия, краснодар, украина, краснодарский край