NHK: Япония и Британия могут начать сотрудничество в разработке истребителя
NHK: Токио и Лондон могут начать сотрудничество в разработке истребителя нового поколения
© AP Photo / Kiichiro SatoТокио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Токио. Архивное фото
ТОКИО, 17 мая – РИА Новости. Япония и Великобритания могут достичь до конца года договоренности по сотрудничеству в разработке истребителя нового поколения, чтобы заменить используемые японскими силами самообороны самолеты F-2, передает телеканал NHK.
В частности, по данным телеканала, японская компания Mitsubishi Heavy Industries, которая занимается основной разработкой, может вступить в переговоры о содействии с британской BAE Systems. Кроме того, как ожидается, техническое содействие в проекте окажет американская Lockheed Martin.
Телеканал отмечает, что тема сотрудничества в разработке нового истребителя затрагивалась в ходе недавней встречи премьера Японии Фумио Кисиды и его британского коллеги Бориса Джонсона.
В январе Япония и Великобритания приступили к разработке демонстратора реактивных двигателей. Британская сторона вложила первые 30 миллионов фунтов стерлингов в планирование, цифровые и инновационные производственные разработки. Ожидается, что еще 200 миллионов фунтов стерлингов британского финансирования пойдут на разработку полномасштабной демонстрационной энергосистемы, которая задействует сотни высококвалифицированных рабочих, в том числе на заводе Rolls-Royce в Бристоле.
Согласно прогнозам японского министерства обороны, истребители нового поколения FX должны будут заменить стоящие на вооружении самолеты F-2 к 2035 году. Создание первого опытного образца запланировано на 2024 год, а первые летные испытания – на 2028 год. Общие затраты оцениваются в 1,5 триллиона иен (11,61 миллиарда долларов).