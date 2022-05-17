https://ria.ru/20220517/istrebitel-1788926471.html

NHK: Япония и Британия могут начать сотрудничество в разработке истребителя

NHK: Япония и Британия могут начать сотрудничество в разработке истребителя - РИА Новости, 17.05.2022

NHK: Япония и Британия могут начать сотрудничество в разработке истребителя

Япония и Великобритания могут достичь до конца года договоренности по сотрудничеству в разработке истребителя нового поколения, чтобы заменить используемые... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T06:21

2022-05-17T06:21

2022-05-17T06:21

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ТОКИО, 17 мая – РИА Новости. Япония и Великобритания могут достичь до конца года договоренности по сотрудничеству в разработке истребителя нового поколения, чтобы заменить используемые японскими силами самообороны самолеты F-2, передает телеканал NHK.В частности, по данным телеканала, японская компания Mitsubishi Heavy Industries, которая занимается основной разработкой, может вступить в переговоры о содействии с британской BAE Systems. Кроме того, как ожидается, техническое содействие в проекте окажет американская Lockheed Martin.Телеканал отмечает, что тема сотрудничества в разработке нового истребителя затрагивалась в ходе недавней встречи премьера Японии Фумио Кисиды и его британского коллеги Бориса Джонсона.В январе Япония и Великобритания приступили к разработке демонстратора реактивных двигателей. Британская сторона вложила первые 30 миллионов фунтов стерлингов в планирование, цифровые и инновационные производственные разработки. Ожидается, что еще 200 миллионов фунтов стерлингов британского финансирования пойдут на разработку полномасштабной демонстрационной энергосистемы, которая задействует сотни высококвалифицированных рабочих, в том числе на заводе Rolls-Royce в Бристоле.Согласно прогнозам японского министерства обороны, истребители нового поколения FX должны будут заменить стоящие на вооружении самолеты F-2 к 2035 году. Создание первого опытного образца запланировано на 2024 год, а первые летные испытания – на 2028 год. Общие затраты оцениваются в 1,5 триллиона иен (11,61 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20220514/yaponiya-1788586728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, великобритания