https://ria.ru/20220517/ispytaniya-1788921732.html

В России испытывают устройство для экспресс-пастеризации грудного молока

В России испытывают устройство для экспресс-пастеризации грудного молока - РИА Новости, 17.05.2022

В России испытывают устройство для экспресс-пастеризации грудного молока

Ученые Сеченовского университета проводят исследование устройства для экспресс-пастеризации грудного молока, которое позволит сократить риск передачи от матери... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T02:59

2022-05-17T02:59

2022-05-17T02:59

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета проводят исследование устройства для экспресс-пастеризации грудного молока, которое позволит сократить риск передачи от матери к ребенку ряда инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ, вируса Эбола и COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Устройство позволит сократить риск передачи опасных инфекций от матери к ребенку и защитить младенца, в том числе от ВИЧ, вируса папилломы человека, вируса Эбола, а также новой коронавирусной инфекции COVID-19, пояснили в пресс-службе.При этом процесс пастеризации грудного молока с помощью нового устройства сохранит важные микроэлементы, витамины, ферменты и другие питательные вещества, а также антитела, которые были выработаны матерью и способствуют здоровому формированию иммунитета ребенка, подчеркнули в университете."Грудное вскармливание – неоспоримо лучший и предпочтительный вариант нутритивной поддержки младенцев. Но грудное вскармливание может быть отменено по ряду медицинских причин. Так, например, во время болезни и лечения матери вынуждены прекращать кормление грудью. Это сопряжено с большими неудобствами по временному налаживанию питания малыша искусственными смесями, а также с риском, что лактация прекратится совсем и восстановить ее будет невозможно", - сказал автор идеи, ординатор и аспирант Сеченовского университета Максим Сучков, слова которого проводятся в сообщении.Он отметил, что особенно остро эта проблема проявилась во время эпидемии COVID-19, которая показала, что ношение маски мамой не является достаточным защитным барьером для малышей. Кроме того, часть инфекционных заболеваний может передаваться с микродозами крови, которая попадает в молоко, уточнил Сучков.В дальнейшем учёные Сеченовского университета планируют рассмотреть возможность обогащения грудного молока дополнительными полезными микроэлементами и нутриентами, отметили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/deti-1781856985.html

https://ria.ru/20220325/vaktsinatsiya-1780128619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

здоровье - общество, россия