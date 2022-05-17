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В России испытывают устройство для экспресс-пастеризации грудного молока - РИА Новости, 17.05.2022
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В России испытывают устройство для экспресс-пастеризации грудного молока
В России испытывают устройство для экспресс-пастеризации грудного молока - РИА Новости, 17.05.2022
В России испытывают устройство для экспресс-пастеризации грудного молока
Ученые Сеченовского университета проводят исследование устройства для экспресс-пастеризации грудного молока, которое позволит сократить риск передачи от матери... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T02:59
2022-05-17T02:59
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета проводят исследование устройства для экспресс-пастеризации грудного молока, которое позволит сократить риск передачи от матери к ребенку ряда инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ, вируса Эбола и COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Устройство позволит сократить риск передачи опасных инфекций от матери к ребенку и защитить младенца, в том числе от ВИЧ, вируса папилломы человека, вируса Эбола, а также новой коронавирусной инфекции COVID-19, пояснили в пресс-службе.При этом процесс пастеризации грудного молока с помощью нового устройства сохранит важные микроэлементы, витамины, ферменты и другие питательные вещества, а также антитела, которые были выработаны матерью и способствуют здоровому формированию иммунитета ребенка, подчеркнули в университете."Грудное вскармливание – неоспоримо лучший и предпочтительный вариант нутритивной поддержки младенцев. Но грудное вскармливание может быть отменено по ряду медицинских причин. Так, например, во время болезни и лечения матери вынуждены прекращать кормление грудью. Это сопряжено с большими неудобствами по временному налаживанию питания малыша искусственными смесями, а также с риском, что лактация прекратится совсем и восстановить ее будет невозможно", - сказал автор идеи, ординатор и аспирант Сеченовского университета Максим Сучков, слова которого проводятся в сообщении.Он отметил, что особенно остро эта проблема проявилась во время эпидемии COVID-19, которая показала, что ношение маски мамой не является достаточным защитным барьером для малышей. Кроме того, часть инфекционных заболеваний может передаваться с микродозами крови, которая попадает в молоко, уточнил Сучков.В дальнейшем учёные Сеченовского университета планируют рассмотреть возможность обогащения грудного молока дополнительными полезными микроэлементами и нутриентами, отметили в пресс-службе.
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здоровье - общество, россия
02:59 17.05.2022
 
В России испытывают устройство для экспресс-пастеризации грудного молока

Российские ученые испытывают устройство для экспресс-пастеризации грудного молока

© Depositphotos / t.tomsickovaЖенщина кормит ребенка
Женщина кормит ребенка - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Depositphotos / t.tomsickova
Женщина кормит ребенка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета проводят исследование устройства для экспресс-пастеризации грудного молока, которое позволит сократить риск передачи от матери к ребенку ряда инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ, вируса Эбола и COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
"Ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова приступили к проведению клинического исследования устройства для экспресс-пастеризации грудного молока. Новое устройство поможет обеззараживать молоко матери от целого спектра инфекционных заболеваний, которые могут передаваться ребёнку через грудное вскармливание, но при этом молоко сохранит все полезные питательные вещества", - говорится в сообщении.
Устройство позволит сократить риск передачи опасных инфекций от матери к ребенку и защитить младенца, в том числе от ВИЧ, вируса папилломы человека, вируса Эбола, а также новой коронавирусной инфекции COVID-19, пояснили в пресс-службе.
При этом процесс пастеризации грудного молока с помощью нового устройства сохранит важные микроэлементы, витамины, ферменты и другие питательные вещества, а также антитела, которые были выработаны матерью и способствуют здоровому формированию иммунитета ребенка, подчеркнули в университете.
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"Грудное вскармливание – неоспоримо лучший и предпочтительный вариант нутритивной поддержки младенцев. Но грудное вскармливание может быть отменено по ряду медицинских причин. Так, например, во время болезни и лечения матери вынуждены прекращать кормление грудью. Это сопряжено с большими неудобствами по временному налаживанию питания малыша искусственными смесями, а также с риском, что лактация прекратится совсем и восстановить ее будет невозможно", - сказал автор идеи, ординатор и аспирант Сеченовского университета Максим Сучков, слова которого проводятся в сообщении.
Он отметил, что особенно остро эта проблема проявилась во время эпидемии COVID-19, которая показала, что ношение маски мамой не является достаточным защитным барьером для малышей. Кроме того, часть инфекционных заболеваний может передаваться с микродозами крови, которая попадает в молоко, уточнил Сучков.
В дальнейшем учёные Сеченовского университета планируют рассмотреть возможность обогащения грудного молока дополнительными полезными микроэлементами и нутриентами, отметили в пресс-службе.
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