https://ria.ru/20220517/ispytanie-1788922735.html

США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия - РИА Новости, 17.05.2022

США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы США 14 мая провели успешное испытание перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW), говорится в заявлении ВВС. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T03:34

2022-05-17T03:34

2022-05-17T07:49

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы США 14 мая провели успешное испытание перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW), говорится в заявлении ВВС.Пуск состоялся с южного побережья штата Калифорния. Скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.Это первый пуск данной крылатой ракеты с воздушного носителя.В начале апреля Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона заявило об успешных летных испытаниях гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin. В ходе запуска ракете удалось развить скорость более 5 махов, подняться на высоту порядка 12 километров и пролететь примерно 550 километров. Это стало вторым успешным испытанием ракеты в рамках данной программы разработки, уточнили в американском минобороны.В российских Вооруженных силах уже несут опытно-боевое дежурство гиперзвуковые авиакомплексы "Кинжал", проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".

https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша