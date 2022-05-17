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США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия - РИА Новости, 17.05.2022
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США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия
США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия - РИА Новости, 17.05.2022
США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия
Военно-воздушные силы США 14 мая провели успешное испытание перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW), говорится в заявлении ВВС. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T03:34
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы США 14 мая провели успешное испытание перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW), говорится в заявлении ВВС.Пуск состоялся с южного побережья штата Калифорния. Скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.Это первый пуск данной крылатой ракеты с воздушного носителя.В начале апреля Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона заявило об успешных летных испытаниях гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin. В ходе запуска ракете удалось развить скорость более 5 махов, подняться на высоту порядка 12 километров и пролететь примерно 550 километров. Это стало вторым успешным испытанием ракеты в рамках данной программы разработки, уточнили в американском минобороны.В российских Вооруженных силах уже несут опытно-боевое дежурство гиперзвуковые авиакомплексы "Кинжал", проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
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в мире, сша
03:34 17.05.2022 (обновлено: 07:49 17.05.2022)
 
США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

ВВС США успешно испытали в Калифорнии прототип гиперзвуковой ракеты ARRW

© Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandЗапуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия на полигоне в США
Запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия на полигоне в США - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command
Запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия на полигоне в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы США 14 мая провели успешное испытание перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW), говорится в заявлении ВВС.
Пуск состоялся с южного побережья штата Калифорния. Скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.
"Это стало большим достижением команды разработчиков для военного сектора и для наших ВВС", - заявил руководитель программы вооружений ВВС США Хит Коллинз.
Это первый пуск данной крылатой ракеты с воздушного носителя.
В начале апреля Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона заявило об успешных летных испытаниях гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin. В ходе запуска ракете удалось развить скорость более 5 махов, подняться на высоту порядка 12 километров и пролететь примерно 550 километров. Это стало вторым успешным испытанием ракеты в рамках данной программы разработки, уточнили в американском минобороны.
В российских Вооруженных силах уже несут опытно-боевое дежурство гиперзвуковые авиакомплексы "Кинжал", проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
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