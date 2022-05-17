https://ria.ru/20220517/iran-1788936946.html

Иран хочет возобновить усилия по посредничеству между Россией и Украиной

Иран хочет возобновить усилия по посредничеству между Россией и Украиной - РИА Новости, 17.05.2022

Иран хочет возобновить усилия по посредничеству между Россией и Украиной

Власти Ирана намерены возобновить свои усилия по посредничеству между Москвой и Киевом и разрешению конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:20

2022-05-17T09:20

2022-05-17T09:20

в мире

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ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Власти Ирана намерены возобновить свои усилия по посредничеству между Москвой и Киевом и разрешению конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде."Мы сможем способствовать (разрешению конфликта между Украиной и Россией – ред.) настолько, насколько мы способны и насколько будут готовы обе стороны. Исламская Республика Иран, даст бог, начнет новый раунд своих усилий (по разрешению конфликта)", - сказал Хатибзаде.Он также отметил, что обе стороны принимают и всерьез относятся к посредничеству Ирана. Об этом, по словам Хатибзаде, было заявлено как во время визитов главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, так и в его контактах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/iran-1788838317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хосейн амир абдоллахиан, дмитрий кулеба, владимир путин, иран, украина, россия, мид ирана