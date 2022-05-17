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Иран хочет возобновить усилия по посредничеству между Россией и Украиной - РИА Новости, 17.05.2022
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Иран хочет возобновить усилия по посредничеству между Россией и Украиной
Иран хочет возобновить усилия по посредничеству между Россией и Украиной - РИА Новости, 17.05.2022
Иран хочет возобновить усилия по посредничеству между Россией и Украиной
Власти Ирана намерены возобновить свои усилия по посредничеству между Москвой и Киевом и разрешению конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:20
2022-05-17T09:20
в мире
хосейн амир абдоллахиан
дмитрий кулеба
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иран
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мид ирана
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ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Власти Ирана намерены возобновить свои усилия по посредничеству между Москвой и Киевом и разрешению конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде."Мы сможем способствовать (разрешению конфликта между Украиной и Россией – ред.) настолько, насколько мы способны и насколько будут готовы обе стороны. Исламская Республика Иран, даст бог, начнет новый раунд своих усилий (по разрешению конфликта)", - сказал Хатибзаде.Он также отметил, что обе стороны принимают и всерьез относятся к посредничеству Ирана. Об этом, по словам Хатибзаде, было заявлено как во время визитов главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, так и в его контактах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/iran-1788838317.html
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в мире, хосейн амир абдоллахиан, дмитрий кулеба, владимир путин, иран, украина, россия, мид ирана
09:20 17.05.2022
 
Иран хочет возобновить усилия по посредничеству между Россией и Украиной

МИД Ирана планирует возобновить усилия по посредничеству между Россией и Украиной

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Власти Ирана намерены возобновить свои усилия по посредничеству между Москвой и Киевом и разрешению конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Мы сможем способствовать (разрешению конфликта между Украиной и Россией – ред.) настолько, насколько мы способны и насколько будут готовы обе стороны. Исламская Республика Иран, даст бог, начнет новый раунд своих усилий (по разрешению конфликта)", - сказал Хатибзаде.
Он также отметил, что обе стороны принимают и всерьез относятся к посредничеству Ирана. Об этом, по словам Хатибзаде, было заявлено как во время визитов главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, так и в его контактах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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В миреХосейн Амир АбдоллахианДмитрий КулебаВладимир ПутинИранУкраинаРоссияМИД Ирана
 
 
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