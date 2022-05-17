https://ria.ru/20220517/iran-1788934158.html

Кризис на Украине не разрушит отношения Москвы и Тегерана, заявили в Иране

Кризис на Украине не разрушит отношения Москвы и Тегерана, заявили в Иране - РИА Новости, 17.05.2022

Кризис на Украине не разрушит отношения Москвы и Тегерана, заявили в Иране

Ситуация на Украине не разрушит стратегические отношения Москвы и Тегерана, Иран постарается использовать отношения с РФ для разрешения конфликта на Украине,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:02

2022-05-17T09:02

2022-05-17T09:03

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ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Ситуация на Украине не разрушит стратегические отношения Москвы и Тегерана, Иран постарается использовать отношения с РФ для разрешения конфликта на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде."Отношения между Ираном и Россией являются стратегическими, и мы не позволим никакой проблеме разрушить эти отношения. Мы постараемся использовать эти стратегические отношения с Москвой и наши хорошие отношения с Киевом, чтобы положить конец этой войне и ущербу, которые терпят народы этого региона и сам регион", - сказал Хатибзаде.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/iran-1788838317.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иран, россия