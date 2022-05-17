09:02 17.05.2022 (обновлено: 09:03 17.05.2022)
Кризис на Украине не разрушит отношения Москвы и Тегерана, заявили в Иране
МИД Ирана: ситуация вокруг Украины не разрушит стратегические отношения Москвы и Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Ситуация на Украине не разрушит стратегические отношения Москвы и Тегерана, Иран постарается использовать отношения с РФ для разрешения конфликта на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Отношения между Ираном и Россией являются стратегическими, и мы не позволим никакой проблеме разрушить эти отношения. Мы постараемся использовать эти стратегические отношения с Москвой и наши хорошие отношения с Киевом, чтобы положить конец этой войне и ущербу, которые терпят народы этого региона и сам регион", - сказал Хатибзаде.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.