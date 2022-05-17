https://ria.ru/20220517/investitsii-1789127050.html

В Минэкономразвития спрогнозировали падение инвестиций в основной капитал

В Минэкономразвития спрогнозировали падение инвестиций в основной капитал - РИА Новости, 17.05.2022

В Минэкономразвития спрогнозировали падение инвестиций в основной капитал

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2022 году снизятся на 19,4%, в период до 2025 года падение полностью отыграть не удастся, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T21:01

2022-05-17T21:01

2022-05-17T21:01

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2022 году снизятся на 19,4%, в период до 2025 года падение полностью отыграть не удастся, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов."Инвестиции упадут на 19,4%, в первую очередь из-за физических ограничений в поставках оборудования и сдвига вправо многих инвестпроектов", - сказал представитель министерства.Исходя из сценарных условий, рост инвестиций в основной капитал в 2023 году составит 0,3%, в 2024 году - 8,9%, в 2025 году - 5,3%."Инвестиции будут восстанавливаться, но полностью не отыграют падение: 2025 год к 2021 году минус 7%. Здесь мы учитываем и технологические ограничения, и сворачивание, замедление, сдвижку вправо крупных экспортно-ориентированных проектов, по многим из которых сейчас предстоит переосмыслить, пересмотреть экономику, в первую очередь, в связи с рынками", - пояснил представитель Минэкономразвития.Он добавил, что большие проекты будут только отчасти замещены менее масштабными по объемам инвестиций и импортозамещающими производствами.

https://ria.ru/20220517/vvp-1789123762.html

https://ria.ru/20220517/inflyatsiya-1789121144.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия