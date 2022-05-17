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В Минэкономразвития спрогнозировали падение инвестиций в основной капитал - РИА Новости, 17.05.2022
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В Минэкономразвития спрогнозировали падение инвестиций в основной капитал
В Минэкономразвития спрогнозировали падение инвестиций в основной капитал - РИА Новости, 17.05.2022
В Минэкономразвития спрогнозировали падение инвестиций в основной капитал
Инвестиции в основной капитал в РФ в 2022 году снизятся на 19,4%, в период до 2025 года падение полностью отыграть не удастся, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:01
2022-05-17T21:01
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2022 году снизятся на 19,4%, в период до 2025 года падение полностью отыграть не удастся, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов."Инвестиции упадут на 19,4%, в первую очередь из-за физических ограничений в поставках оборудования и сдвига вправо многих инвестпроектов", - сказал представитель министерства.Исходя из сценарных условий, рост инвестиций в основной капитал в 2023 году составит 0,3%, в 2024 году - 8,9%, в 2025 году - 5,3%."Инвестиции будут восстанавливаться, но полностью не отыграют падение: 2025 год к 2021 году минус 7%. Здесь мы учитываем и технологические ограничения, и сворачивание, замедление, сдвижку вправо крупных экспортно-ориентированных проектов, по многим из которых сейчас предстоит переосмыслить, пересмотреть экономику, в первую очередь, в связи с рынками", - пояснил представитель Минэкономразвития.Он добавил, что большие проекты будут только отчасти замещены менее масштабными по объемам инвестиций и импортозамещающими производствами.
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
21:01 17.05.2022
 
В Минэкономразвития спрогнозировали падение инвестиций в основной капитал

Минэкономразвития: инвестиции в основной капитал в России упадут на 19,4 процента

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГрафик на мониторе компьютера трейдера
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2022 году снизятся на 19,4%, в период до 2025 года падение полностью отыграть не удастся, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
"Инвестиции упадут на 19,4%, в первую очередь из-за физических ограничений в поставках оборудования и сдвига вправо многих инвестпроектов", - сказал представитель министерства.
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Исходя из сценарных условий, рост инвестиций в основной капитал в 2023 году составит 0,3%, в 2024 году - 8,9%, в 2025 году - 5,3%.
"Инвестиции будут восстанавливаться, но полностью не отыграют падение: 2025 год к 2021 году минус 7%. Здесь мы учитываем и технологические ограничения, и сворачивание, замедление, сдвижку вправо крупных экспортно-ориентированных проектов, по многим из которых сейчас предстоит переосмыслить, пересмотреть экономику, в первую очередь, в связи с рынками", - пояснил представитель Минэкономразвития.
Он добавил, что большие проекты будут только отчасти замещены менее масштабными по объемам инвестиций и импортозамещающими производствами.
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ЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Россия
 
 
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