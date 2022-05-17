https://ria.ru/20220517/internet-1788996982.html

Россия не останется без интернета, заявил Лавров

Россия не останется без интернета, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022

Россия не останется без интернета, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил риск отключения интернета в стране. Своим мнением он поделился во время выступления на просветительском... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:40

2022-05-17T12:40

2022-05-17T14:02

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россия

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сергей лавров

технологии

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил риск отключения интернета в стране. Своим мнением он поделился во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты"."Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал президент, они будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами", — подчеркнул глава МИД.Россия с 24 февраля проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220425/internet-1785328243.html

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россия

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Станислав Ванд

экономика, украина, россия, москва, сергей лавров, технологии, общество