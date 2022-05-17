https://ria.ru/20220517/integratsiya-1788930012.html

В Крыму заявили о готовности помочь югу Украины в интеграции с Россией

В Крыму заявили о готовности помочь югу Украины в интеграции с Россией - РИА Новости, 17.05.2022

В Крыму заявили о готовности помочь югу Украины в интеграции с Россией

Крым готов оказать помощь регионам юга Украины, если те примут решения о политической интеграции с Россией, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T07:53

2022-05-17T07:53

2022-05-17T07:53

специальная военная операция на украине

украина

россия

херсонская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758427333_275:0:3071:1573_1920x0_80_0_0_74de8a43699eb54fc518be82436f98c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Крым готов оказать помощь регионам юга Украины, если те примут решения о политической интеграции с Россией, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.При этом вице-спикер крымского парламента подчеркнул, что освобожденные регионы Украины уже начали экономическую интеграцию с регионами России. В частности, восстанавливаются и развиваются активные торговые связи с Крымом."Идет гуманитарная интеграция. Мы также поможем освобожденным регионам с учебниками для школ, с переходом образовательной и медицинской системы на российские стандарты", - сказал он.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/yug-1788925565.html

украина

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, херсонская область , в мире