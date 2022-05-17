В Крыму заявили о готовности помочь югу Украины в интеграции с Россией
Крымский парламентарий Фикс: республика готова помочь югу Украины в интеграции с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Крым готов оказать помощь регионам юга Украины, если те примут решения о политической интеграции с Россией, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Мы готовы оказать помощь регионам юга Украины, если те примут решения о политической интеграции и станут на путь воссоединения с Россией, тем более, что это исторически русские земли. Мы прошли этот путь и готовы делиться опытом формирования новой законодательной базы. Будущее освобожденных регионов должны определить сами жители, и оно уже, уверен, не будет связано с Украиной", - сказал Фикс.
"Идет гуманитарная интеграция. Мы также поможем освобожденным регионам с учебниками для школ, с переходом образовательной и медицинской системы на российские стандарты", - сказал он.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.