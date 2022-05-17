https://ria.ru/20220517/integratsiya-1788927702.html

ЦРПТ изучает возможность интеграции системы маркировки и ЕГАИС

ЦРПТ изучает возможность интеграции системы маркировки и ЕГАИС - РИА Новости, 17.05.2022

ЦРПТ изучает возможность интеграции системы маркировки и ЕГАИС

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассматривает возможность интеграции системы маркировки и ЕГАИС для борьбы с различными лазейками, которые имеют... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T07:03

2022-05-17T07:03

2022-05-17T07:03

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассматривает возможность интеграции системы маркировки и ЕГАИС для борьбы с различными лазейками, которые имеют место при использовании спирта для производства антисептиков, заявил в интервью РИА Новости глава совета директоров компании Михаил Дубин.Дубин также уточнил, что ЦРПТ поддерживает предложение Минпромторга РФ о продлении на полгода эксперимента по маркировке антисептиков и биологически активных добавок к пище (БАДов). Это освободит производителей - по крайней мере, на первое полугодие - от дополнительных затрат: финансовых, ресурсных - до тех пор, пока на рынке не наступит определенность.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.

https://ria.ru/20220517/pivo-1788922140.html

россия

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия