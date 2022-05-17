https://ria.ru/20220517/integratsiya-1788927702.html
ЦРПТ изучает возможность интеграции системы маркировки и ЕГАИС
ЦРПТ изучает возможность интеграции системы маркировки и ЕГАИС - РИА Новости, 17.05.2022
ЦРПТ изучает возможность интеграции системы маркировки и ЕГАИС
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассматривает возможность интеграции системы маркировки и ЕГАИС для борьбы с различными лазейками, которые имеют... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T07:03
2022-05-17T07:03
2022-05-17T07:03
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассматривает возможность интеграции системы маркировки и ЕГАИС для борьбы с различными лазейками, которые имеют место при использовании спирта для производства антисептиков, заявил в интервью РИА Новости глава совета директоров компании Михаил Дубин.Дубин также уточнил, что ЦРПТ поддерживает предложение Минпромторга РФ о продлении на полгода эксперимента по маркировке антисептиков и биологически активных добавок к пище (БАДов). Это освободит производителей - по крайней мере, на первое полугодие - от дополнительных затрат: финансовых, ресурсных - до тех пор, пока на рынке не наступит определенность.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
https://ria.ru/20220517/pivo-1788922140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
ЦРПТ изучает возможность интеграции системы маркировки и ЕГАИС
ЦРПТ изучает возможность интеграции системы маркировки и ЕГАИС для борьбы с лазейками
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассматривает возможность интеграции системы маркировки и ЕГАИС для борьбы с различными лазейками, которые имеют место при использовании спирта для производства антисептиков, заявил в интервью РИА Новости глава совета директоров компании Михаил Дубин.
"В части антисептиков мы изучаем возможность связать нашу систему маркировки и ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета оборота алкоголя и спиртосодержащей продукции - ред.), что позволит прикрыть существующие лазейки с использованием сырья, то есть спирта", - сказал он.
Дубин также уточнил, что ЦРПТ поддерживает предложение Минпромторга РФ
о продлении на полгода эксперимента по маркировке антисептиков и биологически активных добавок к пище (БАДов). Это освободит производителей - по крайней мере, на первое полугодие - от дополнительных затрат: финансовых, ресурсных - до тех пор, пока на рынке не наступит определенность.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.