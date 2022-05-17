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В Кремле оценили инструменты России против информационных войск - РИА Новости, 17.05.2022
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В Кремле оценили инструменты России против информационных войск
В Кремле оценили инструменты России против информационных войск - РИА Новости, 17.05.2022
В Кремле оценили инструменты России против информационных войск
Инструментарий России против информационных войск небольшой, но эффективный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:51
2022-05-17T11:51
дмитрий песков
россия
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инструментарий России против информационных войск небольшой, но эффективный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Инструментарий наш хорошо известен. Он может быть не такой большой, как инструментарий наших оппонентов в этих информационных войнах. Но он очень эффективный. Маленький, но удаленький", - сказал Песков журналистам.Он отметил, Россия действительно эффективно ведет вещание, "наши журналисты очень талантливы, у них очень высокий уровень образования, что позволяет давать квалифицированную информацию".
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дмитрий песков, россия, политика
11:51 17.05.2022
 
В Кремле оценили инструменты России против информационных войск

Песков назвал инструментарий России против информационных войск эффективным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инструментарий России против информационных войск небольшой, но эффективный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Инструментарий наш хорошо известен. Он может быть не такой большой, как инструментарий наших оппонентов в этих информационных войнах. Но он очень эффективный. Маленький, но удаленький", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, Россия действительно эффективно ведет вещание, "наши журналисты очень талантливы, у них очень высокий уровень образования, что позволяет давать квалифицированную информацию".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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