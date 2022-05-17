https://ria.ru/20220517/instrumenty-1788977903.html

В Кремле оценили инструменты России против информационных войск

В Кремле оценили инструменты России против информационных войск - РИА Новости, 17.05.2022

В Кремле оценили инструменты России против информационных войск

Инструментарий России против информационных войск небольшой, но эффективный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:51

2022-05-17T11:51

2022-05-17T11:51

дмитрий песков

россия

политика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инструментарий России против информационных войск небольшой, но эффективный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Инструментарий наш хорошо известен. Он может быть не такой большой, как инструментарий наших оппонентов в этих информационных войнах. Но он очень эффективный. Маленький, но удаленький", - сказал Песков журналистам.Он отметил, Россия действительно эффективно ведет вещание, "наши журналисты очень талантливы, у них очень высокий уровень образования, что позволяет давать квалифицированную информацию".

https://ria.ru/20220517/piar-1788958723.html

россия

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Влада Копылова

дмитрий песков, россия, политика