https://ria.ru/20220517/instruktor-1789103428.html

Обучавший ВСУ инструктор из США не умел пользоваться Javelin, сообщили СМИ

Обучавший ВСУ инструктор из США не умел пользоваться Javelin, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.05.2022

Обучавший ВСУ инструктор из США не умел пользоваться Javelin, сообщили СМИ

Обучавший украинцев обращению с противотанковым комплексом Javelin бывший американский спецназовец Марк Хэйворд рассказал, что сам не знал, как пользоваться... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:42

2022-05-17T18:42

2022-05-17T18:42

в мире

сша

javelin (птрк)

fox news

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Обучавший украинцев обращению с противотанковым комплексом Javelin бывший американский спецназовец Марк Хэйворд рассказал, что сам не знал, как пользоваться оружием, сообщает Fox News."У меня вообще не было опыта обращения с Javelin", - цитирует телеканал Хэйворда.В армии США он служил спецназовцем, но ушел в 2007 году. По его словам, он не имел опыта обращения с современными противотанковыми системами. Хэйворд заявил телеканалу, что связался с друзьями в США, чтобы те помогли ему найти руководство по использованию Javelin. На его изучение у бывшего военного, по его словам, было всего "12 часов"."Мы говорили, что не самые правильные ребята, но нам ответили: "Вы все, что у нас есть". Так что мы прочитали руководства, посмотрели все, до чего смогли дотянуться. Мы были инструкторами-самоучками по Javelin, и нам очень повезло, потому что через пару дней прибыли другие добровольцы из США и Великобритании", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/1786899806.html

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в мире, сша, javelin (птрк), fox news