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Обучавший ВСУ инструктор из США не умел пользоваться Javelin, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.05.2022
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Обучавший ВСУ инструктор из США не умел пользоваться Javelin, сообщили СМИ
Обучавший ВСУ инструктор из США не умел пользоваться Javelin, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.05.2022
Обучавший ВСУ инструктор из США не умел пользоваться Javelin, сообщили СМИ
Обучавший украинцев обращению с противотанковым комплексом Javelin бывший американский спецназовец Марк Хэйворд рассказал, что сам не знал, как пользоваться... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:42
2022-05-17T18:42
в мире
сша
javelin (птрк)
fox news
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Обучавший украинцев обращению с противотанковым комплексом Javelin бывший американский спецназовец Марк Хэйворд рассказал, что сам не знал, как пользоваться оружием, сообщает Fox News."У меня вообще не было опыта обращения с Javelin", - цитирует телеканал Хэйворда.В армии США он служил спецназовцем, но ушел в 2007 году. По его словам, он не имел опыта обращения с современными противотанковыми системами. Хэйворд заявил телеканалу, что связался с друзьями в США, чтобы те помогли ему найти руководство по использованию Javelin. На его изучение у бывшего военного, по его словам, было всего "12 часов"."Мы говорили, что не самые правильные ребята, но нам ответили: "Вы все, что у нас есть". Так что мы прочитали руководства, посмотрели все, до чего смогли дотянуться. Мы были инструкторами-самоучками по Javelin, и нам очень повезло, потому что через пару дней прибыли другие добровольцы из США и Великобритании", - добавил он.
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в мире, сша, javelin (птрк), fox news
18:42 17.05.2022
 
Обучавший ВСУ инструктор из США не умел пользоваться Javelin, сообщили СМИ

Fox News: обучавший ВСУ инструктор из США признался, что не умел пользоваться Javelin

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan WillcoxАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan Willcox
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Обучавший украинцев обращению с противотанковым комплексом Javelin бывший американский спецназовец Марк Хэйворд рассказал, что сам не знал, как пользоваться оружием, сообщает Fox News.
"У меня вообще не было опыта обращения с Javelin", - цитирует телеканал Хэйворда.
В армии США он служил спецназовцем, но ушел в 2007 году. По его словам, он не имел опыта обращения с современными противотанковыми системами. Хэйворд заявил телеканалу, что связался с друзьями в США, чтобы те помогли ему найти руководство по использованию Javelin. На его изучение у бывшего военного, по его словам, было всего "12 часов".
"Мы говорили, что не самые правильные ребята, но нам ответили: "Вы все, что у нас есть". Так что мы прочитали руководства, посмотрели все, до чего смогли дотянуться. Мы были инструкторами-самоучками по Javelin, и нам очень повезло, потому что через пару дней прибыли другие добровольцы из США и Великобритании", - добавил он.
Кому война, а кому - жена. Байден отправил Javelin России - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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В миреСШАJavelin (ПТРК)Fox News
 
 
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