https://ria.ru/20220517/inflyatsiya-1789047642.html

Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок

Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок - РИА Новости, 17.05.2022

Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок

Энергетическую инфляцию в западных странах пытаются свалить на Россию, а это итог их системных ошибок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:19

2022-05-17T15:19

2022-05-17T15:32

в мире

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Энергетическую инфляцию в западных странах пытаются свалить на Россию, а это итог их системных ошибок, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Все это ведет к инфляции, и вместо того, чтобы признать свои ошибки, ищут виновных на стороне", - сказал он на совещании по ситуации в нефтяной сфере.Путин отметил, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.Глава государства отметил, что уже принятые европейскими коллегами санкции и звучащие декларации о возможности полного отказа от российских энергоносителей в будущем привели к тому, что цены на нефть на спотовом рынке повышаются.Путин также отметил, что стоимость нефтепродуктов на европейском рынке, таких как, например, дизель, растет еще более высокими темпами."На нас пытаются списать эту инфляцию энергетическую, нашими именами называют, все на Россию списывают, пытаясь прикрыть, как я уже сказал, свои собственные системные ошибки по этому направлению", - отметил Путин.

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786947244.html

https://ria.ru/20220506/vengriya-1787131788.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия