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Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок - РИА Новости, 17.05.2022
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Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок
Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок - РИА Новости, 17.05.2022
Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок
Энергетическую инфляцию в западных странах пытаются свалить на Россию, а это итог их системных ошибок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:19
2022-05-17T15:32
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Энергетическую инфляцию в западных странах пытаются свалить на Россию, а это итог их системных ошибок, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Все это ведет к инфляции, и вместо того, чтобы признать свои ошибки, ищут виновных на стороне", - сказал он на совещании по ситуации в нефтяной сфере.Путин отметил, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.Глава государства отметил, что уже принятые европейскими коллегами санкции и звучащие декларации о возможности полного отказа от российских энергоносителей в будущем привели к тому, что цены на нефть на спотовом рынке повышаются.Путин также отметил, что стоимость нефтепродуктов на европейском рынке, таких как, например, дизель, растет еще более высокими темпами."На нас пытаются списать эту инфляцию энергетическую, нашими именами называют, все на Россию списывают, пытаясь прикрыть, как я уже сказал, свои собственные системные ошибки по этому направлению", - отметил Путин.
https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786947244.html
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в мире, владимир путин, россия
15:19 17.05.2022 (обновлено: 15:32 17.05.2022)
 
Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок

Президент Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Энергетическую инфляцию в западных странах пытаются свалить на Россию, а это итог их системных ошибок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Все это ведет к инфляции, и вместо того, чтобы признать свои ошибки, ищут виновных на стороне", - сказал он на совещании по ситуации в нефтяной сфере.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 11:42
FT: Россия выдержит влияние европейских санкций на энергоресурсы
Путин отметил, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.
Глава государства отметил, что уже принятые европейскими коллегами санкции и звучащие декларации о возможности полного отказа от российских энергоносителей в будущем привели к тому, что цены на нефть на спотовом рынке повышаются.
Путин также отметил, что стоимость нефтепродуктов на европейском рынке, таких как, например, дизель, растет еще более высокими темпами.
"На нас пытаются списать эту инфляцию энергетическую, нашими именами называют, все на Россию списывают, пытаясь прикрыть, как я уже сказал, свои собственные системные ошибки по этому направлению", - отметил Путин.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 09:22
Орбан сравнил идею об эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой
 
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