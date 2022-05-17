https://ria.ru/20220517/inflyatsiya-1789047642.html
Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок
Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок - РИА Новости, 17.05.2022
Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок
Энергетическую инфляцию в западных странах пытаются свалить на Россию, а это итог их системных ошибок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:19
2022-05-17T15:19
2022-05-17T15:32
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Энергетическую инфляцию в западных странах пытаются свалить на Россию, а это итог их системных ошибок, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Все это ведет к инфляции, и вместо того, чтобы признать свои ошибки, ищут виновных на стороне", - сказал он на совещании по ситуации в нефтяной сфере.Путин отметил, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.Глава государства отметил, что уже принятые европейскими коллегами санкции и звучащие декларации о возможности полного отказа от российских энергоносителей в будущем привели к тому, что цены на нефть на спотовом рынке повышаются.Путин также отметил, что стоимость нефтепродуктов на европейском рынке, таких как, например, дизель, растет еще более высокими темпами."На нас пытаются списать эту инфляцию энергетическую, нашими именами называют, все на Россию списывают, пытаясь прикрыть, как я уже сказал, свои собственные системные ошибки по этому направлению", - отметил Путин.
https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786947244.html
https://ria.ru/20220506/vengriya-1787131788.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, россия
15:19 17.05.2022 (обновлено: 15:32 17.05.2022)
Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок
Президент Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Энергетическую инфляцию в западных странах пытаются свалить на Россию, а это итог их системных ошибок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Все это ведет к инфляции, и вместо того, чтобы признать свои ошибки, ищут виновных на стороне", - сказал он на совещании по ситуации в нефтяной сфере.
Путин отметил, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.
Глава государства отметил, что уже принятые европейскими коллегами санкции и звучащие декларации о возможности полного отказа от российских энергоносителей в будущем привели к тому, что цены на нефть на спотовом рынке повышаются.
Путин также отметил, что стоимость нефтепродуктов на европейском рынке, таких как, например, дизель, растет еще более высокими темпами.
"На нас пытаются списать эту инфляцию энергетическую, нашими именами называют, все на Россию
списывают, пытаясь прикрыть, как я уже сказал, свои собственные системные ошибки по этому направлению", - отметил Путин.