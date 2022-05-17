https://ria.ru/20220517/gretsiya-1788948068.html

Премьер Греции обсудил с Байденом "турецкие провокации"

Премьер Греции обсудил с Байденом "турецкие провокации" - РИА Новости, 17.05.2022

Премьер Греции обсудил с Байденом "турецкие провокации"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на переговорах с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне поднял вопрос о "турецких провокациях", сообщило Афинское... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:19

2022-05-17T10:19

2022-05-17T10:24

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АФИНЫ, 17 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на переговорах с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне поднял вопрос о "турецких провокациях", сообщило Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на правительственные источники."Согласно правительственным источникам, греческая сторона очень довольна первым днем программы премьер-министра Греции в Вашингтоне. Они отмечают, что атмосфера на встрече двух лидеров была очень хорошей, президент США детально знает проблемы Восточного Средиземноморья, проявляет к ним особый интерес. При этом он выражает исключительно положительные чувства к Греции", - сообщает агентство.По его данным, в повестке переговоров были "турецкие провокации". "В ходе беседы Кириакос Мицотакис изложил собеседнику все подробности, касающиеся усиливающейся турецкой провокации, а именно пролетов (турецких военных самолетов) над обитаемыми греческими островами. "Теперь ясно, что все понимают, что экспансионизму и ревизионизму нет места во все более сложном глобальном ландшафте", - заявили после встречи в Белом доме правительственные источники, подтвердив, что вопрос о турецкой провокации поднимался не сам по себе, а в рамках проблемы безопасности Восточного Средиземноморья", - сообщает АМНА.Относительно вопроса о продаже Турции американских истребителей F-16 источник в греческом правительстве сослался на предстоящее во вторник выступление премьер-министра Греции перед конгрессом США, подчеркнув, однако, что некоторые вопросы лучше не обсуждать публично.Телеканал Skai сообщил, что греческий премьер показал президент США карту "Голубой родины", на которую постоянно ссылаются турки, чтобы показать масштабы угроз Анкары. Согласно турецкой доктрине "Голубой родины", Турции принадлежит значительная часть континентального шельфа и акватории в Эгейском море. Греция, получившая значительную часть своей территории по итогам Балканских войн с Турцией в начале 20 века, характеризует доктрину "Голубой родины" как ревизионистскую и агрессивную, и заявляет, что перекраивание карт силой недопустимо и принадлежит другим векам.Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно обострились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать, в частности, морские зоны. Летом 2020 году сейсмические исследования Турции в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной, стали причиной резкого обострения отношений между Афинами и Анкарой. Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. По заявлению министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса, Греция и Турция летом 2020 года три раза находились на грани вооружённого конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил.Истребитель пятого поколенияИсточники в правительстве также подтвердили, что в контексте двустороннего оборонного сотрудничества Афины приняли решение о том, что истребителем пятого поколения, которым будут укомплектованы ВВС, будут американские F-35."Мицотакис сообщил о желании Греции присоединиться к этой программе, пояснив, что Греция заинтересована в покупке эскадрильи F-35 до конца текущего 10-летнего периода, а конкретно после 2028 года, когда появится необходимое бюджетное пространство. Источники сообщили, что несколько дней назад компания Lockheed Martin, производящая F-35, также письменно сообщила о своей заинтересованности в присоединении Греции к конкретной программе, и положительный ответ Афин будет передан в ближайшие несколько дней. По данным источников, если стороны смогут договориться по всем параметрам, самолет будет приобретен после 2028 года", - сообщает Афинское агентство.Цена на газНа переговорах поднимался вопрос о том, какой практический вклад США внесут в то, чтобы сделать Европу независимой от российского газа, сообщает агентство."Согласно источникам, много обсуждалось превращение Александруполиса в региональный энергетический узел, а также многочисленные и важные американские инвестиции в Грецию. Среди основных моментов встречи Мицотакиса-Байдена в Белом доме было взаимопонимание по вопросу снижения цен на газ на международном уровне за счет введения потолка цен. Лидеры договорились координировать свои действия в связи с решающим внеочередным саммитом ЕС в конце мая". – сообщает АМНА.Координировать действия они уполномочили Никоса Цафоса, назначенного специальным советником премьер-министра Греции по вопросам энергетики, и Амоса Хокштейна, советника президента Байдена по энергетическим вопросам, сообщает агентство.Что касается трубопровода Eastmed, греческая сторона подтвердила свою позицию, согласно которой окончательный выбор будет определяться рынком и стоимостью."Была подтверждена американская поддержка электрических соединений, не исключающая американских инвестиций в них в будущем", - пишет агентство.

https://radiosputnik.ria.ru/20220430/turtsiya-1786321490.html

https://ria.ru/20220517/gretsiya-1788933959.html

https://ria.ru/20220517/bayden-1788930703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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